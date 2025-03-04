Відбулось перше засідання групи "Прозорість і підзвітність" у Києві

Засідання у Києві. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Сьогодні, 4 березня, у Києві відбулося перше засідання групи "Прозорість і підзвітність". Під час зустрічі основним стало питання боротьби з "туалетними схемами".

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у вівторок, 4 березня.

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Зазначається, що КМВА, РДА, представники Мін’юсту, Національної поліції, СБУ, Офісу протидії рейдерству, прокуратури, міської влади взяли участь у громадському слуханні типових кейсів та шляхів їх вирішення. Це вперше в такому складі розглядаються питання, важливі для столиці.

Як зазначив начальник КМВА, важливим є те, що громада отримала на засіданні право голосу й висловлювала позицію.

Крім того, висловити свої думки змогли й депутати Київради як від більшості, так і від опозиції. Як розповів Ткаченко, під час засідання були й емоційні моменти, але загалом усі демонстрували бажання працювати в конструктивному ключі.

"Ми прийняли рішення підготувати, кожний на своєму рівні, чіткі та дієві способи боротьби із земельними оборудками. Є потреба вносити зміни до регламенту Київради, а є необхідність змін до законодавства. Наступне засідання спиратиметься на надані пропозиції", — повідомив очільник КМВА.

А також додав, що завдяки публічності та роботі ця проблема виведена на порядок денний.

"І я взагалі не уявляю, як тепер можна дати задній хід в таких питаннях. Всі скоріше шукатимуть конструктивної, прозорої та законної співпраці. І це досягнення. Я вітаю готовність департаментів, що займаються аудитом та антикорупцією Києва, долучитись до скринінгу питань та процедур, які пов'язані з передачею комунальної землі", — резюмував начальник КМВА.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 березня, видання Reuters знову запустило пряму трансляцію з центру Києва. КМВА звернулась до правоохоронних органів з цього приводу.

Раніше, у лютому британське агентство Reuters також запускало трансляцію з Майдану Незалежності в Києві. Камеру було встановлено на готелі "Україна", але дозволу на прямий ефір видання не отримувало.