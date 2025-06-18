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Главная Киев Топ-10 наименее пригодных городов для жизни — на каком месте Киев

Топ-10 наименее пригодных городов для жизни — на каком месте Киев

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Дата публикации 18 июня 2025 16:15
Киев попал в десятку наименее пригодных городов для жизни
Киев. Фото: Сергей Супинский/AFP
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Киев попал в десятку наименее пригодных для жизни городов мира по версии журнала The Economist. Следовательно, столица Украины заняла 165 место.

Об этом говорится в рейтинге The Economist.

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Киев. Фото: "Вечерний Киев"

Киев попал в 10 наименее пригодных городов мира для жизни

Отмечается, что причинами снижения позиции Киева являются последствия полномасштабной войны, которые влияют на стабильность, инфраструктуру и общие условия жизни.

Всего в рейтинге оценены 173 города по пяти ключевым критериям: здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура и стабильность. Именно последний показатель — уровень стабильности — стал решающим для Киева. Ведь воздушные тревоги, ракетные удары и постоянные риски для жизни снизили его позицию до одного из самых низких уровней в мире.

По данным рейтинга The Economist, лучшим городом для жизни в 2025 году был признан Копенгаген. Столица Дании отодвинула на второе место Вену, которая была лидером рейтинга в течение трех последних лет.

Зато худшим городом остается Дамаск, который имеет перспективы к росту в следующем году после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Заметим, что Киев третий год подряд входит в десятку худших городов мира для жизни из-за постоянных российских атак.

В то же время Лондон и Нью-Йорк оказались на 54-м и 69-м местах соответственно — они потеряли баллы из-за высокого уровня преступности и угрозы терроризма, а также перегруженности транспортной инфраструктуры.

Рйтинг міст світу
Рейтинг The Economist

Самые пригодные для жизни города

  • Копенгаген
  • Вена
  • Цюрих
  • Мельбурн
  • Женева
  • Сидней
  • Осака
  • Окленд
  • Аделаида
  • Ванкувер

Наименее пригодные для жизни города

  • Каракас
  • Киев
  • Порт-Морсби
  • Хараре
  • Лагос
  • Алжир
  • Карачи
  • Дакка
  • Триполи
  • Дамаск

Недавно стало известно, что сейчас строительство метро на Троещину не входит в число приоритетов.

Ранее мы информировали, что на зеленой ветке киевского метрополитена существует еще одна станция, которая закрыта для пассажиров.

Киев дороги Украина инфраструктура столица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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