Киев попал в десятку наименее пригодных городов для жизни

Топ-10 наименее пригодных городов для жизни — на каком месте Киев
Киев попал в десятку наименее пригодных для жизни городов мира по версии журнала The Economist. Следовательно, столица Украины заняла 165 место.
Об этом говорится в рейтинге The Economist.
Киев попал в 10 наименее пригодных городов мира для жизни
Отмечается, что причинами снижения позиции Киева являются последствия полномасштабной войны, которые влияют на стабильность, инфраструктуру и общие условия жизни.
Всего в рейтинге оценены 173 города по пяти ключевым критериям: здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура и стабильность. Именно последний показатель — уровень стабильности — стал решающим для Киева. Ведь воздушные тревоги, ракетные удары и постоянные риски для жизни снизили его позицию до одного из самых низких уровней в мире.
По данным рейтинга The Economist, лучшим городом для жизни в 2025 году был признан Копенгаген. Столица Дании отодвинула на второе место Вену, которая была лидером рейтинга в течение трех последних лет.
Зато худшим городом остается Дамаск, который имеет перспективы к росту в следующем году после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.
Заметим, что Киев третий год подряд входит в десятку худших городов мира для жизни из-за постоянных российских атак.
В то же время Лондон и Нью-Йорк оказались на 54-м и 69-м местах соответственно — они потеряли баллы из-за высокого уровня преступности и угрозы терроризма, а также перегруженности транспортной инфраструктуры.
Самые пригодные для жизни города
- Копенгаген
- Вена
- Цюрих
- Мельбурн
- Женева
- Сидней
- Осака
- Окленд
- Аделаида
- Ванкувер
Наименее пригодные для жизни города
- Каракас
- Киев
- Порт-Морсби
- Хараре
- Лагос
- Алжир
- Карачи
- Дакка
- Триполи
- Дамаск
Недавно стало известно, что сейчас строительство метро на Троещину не входит в число приоритетов.
Ранее мы информировали, что на зеленой ветке киевского метрополитена существует еще одна станция, которая закрыта для пассажиров.
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