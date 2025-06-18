Київ потрапив до десятки найменш придатних міст для життя

Київ. Фото: Сергій Супінський/AFP

Київ потрапив до десятки найменш придатних для життя міст світу за версією журналу The Economist. Відтак, столиця України посіла 165 місце.

Про це йдеться у рейтингу The Economist.

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Київ потрапив до 10 найменш придатних міст світу для життя

Зазначається, що причинами зниження позиції Києва є наслідки повномасштабної війни, які впливають на стабільність, інфраструктуру та загальні умови життя.

Усього в рейтингу оцінено 173 міста за п’ятьма ключовими критеріями: охорона здоров’я, освіта, культура та довкілля, інфраструктура й стабільність. Саме останній показник — рівень стабільності — став вирішальним для Києва. Адже повітряні тривоги, ракетні удари та постійні ризики для життя знизили його позицію до одного з найнижчих рівнів у світі.

За даними рейтингу The Economist, найкращим містом для життя у 2025 році був визнаний Копенгаген. Столиця Данії відсунула на друге місце Відень, який був лідером рейтингу протягом трьох останніх років.

Натомість найгіршим містом залишається Дамаск, який має перспективи до зростання наступного року після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Зауважимо, що Київ третій рік поспіль входить до десятки найгірших міст світу для життя через постійні російські атаки.

Водночас Лондон і Нью-Йорк опинилися на 54-му і 69-му місцях відповідно — вони втратили бали через високий рівень злочинності та загрози тероризму, а також перевантаженість транспортної інфраструктури.

Рейтинг The Economist

Найбільш придатні для життя міста

Копенгаген

Відень

Цюрих

Мельбурн

Женева

Сідней

Осака

Окленд

Аделаїда

Ванкувер

Найменш придатні для життя міста

Каракас

Київ

Порт-Морсбі

Хараре

Лагос

Алжир

Карачі

Дакка

Тріполі

Дамаск

Нещодавно стало відомо, що наразі будівництво метро на Троєщину не входить до числа пріоритетів.

Раніше ми інформували, що на зеленій гілці київського метрополітену існує ще одна станція, яка закрита для пасажирів.