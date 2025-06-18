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Головна Київ Топ-10 найменш придатних міст для життя — на якому місці Київ

Топ-10 найменш придатних міст для життя — на якому місці Київ

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Дата публікації: 18 червня 2025 16:15
Київ потрапив до десятки найменш придатних міст для життя
Київ. Фото: Сергій Супінський/AFP
Ключові моменти Київ потрапив до 10 найменш придатних міст світу для життя Найбільш придатні для життя міста Найменш придатні для життя міста

Київ потрапив до десятки найменш придатних для життя міст світу за версією журналу The Economist. Відтак, столиця України посіла 165 місце.

Про це йдеться у рейтингу The Economist.

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Київ. Фото: "Вечірній Київ"

Київ потрапив до 10 найменш придатних міст світу для життя

Зазначається, що причинами зниження позиції Києва є наслідки повномасштабної війни, які впливають на стабільність, інфраструктуру та загальні умови життя.

Усього в рейтингу оцінено 173 міста за п’ятьма ключовими критеріями: охорона здоров’я, освіта, культура та довкілля, інфраструктура й стабільність. Саме останній показник — рівень стабільності — став вирішальним для Києва. Адже повітряні тривоги, ракетні удари та постійні ризики для життя знизили його позицію до одного з найнижчих рівнів у світі.

За даними рейтингу The Economist, найкращим містом для життя у 2025 році був визнаний Копенгаген. Столиця Данії відсунула на друге місце Відень, який був лідером рейтингу протягом трьох останніх років.

Натомість найгіршим містом залишається Дамаск, який має перспективи до зростання наступного року після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Зауважимо, що Київ третій рік поспіль входить до десятки найгірших міст світу для життя через постійні російські атаки.

Водночас Лондон і Нью-Йорк опинилися на 54-му і 69-му місцях відповідно — вони втратили бали через високий рівень злочинності та загрози тероризму, а також перевантаженість транспортної інфраструктури.

Рйтинг міст світу
Рейтинг The Economist

Найбільш придатні для життя міста

  • Копенгаген 
  • Відень 
  • Цюрих 
  • Мельбурн 
  • Женева 
  • Сідней 
  • Осака 
  • Окленд 
  • Аделаїда 
  • Ванкувер 

Найменш придатні для життя міста 

  • Каракас 
  • Київ 
  • Порт-Морсбі 
  • Хараре 
  • Лагос 
  • Алжир 
  • Карачі 
  • Дакка 
  • Тріполі 
  • Дамаск

Нещодавно стало відомо, що наразі будівництво метро на Троєщину не входить до числа пріоритетів.

Раніше ми інформували, що на зеленій гілці київського метрополітену існує ще одна станція, яка закрита для пасажирів.

Київ дороги Україна інфраструктура столиця
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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