В Киеве адвокат потребовал 5 млн за закрытие уголовного дела

Задержание адвоката, который требовал 5 миллионов долларов за закрытие дела. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве задержали адвоката, которого подозревают в вымогательстве 5 млн долларов за оказание влияния на сотрудников правоохранительных органов и прекращение уголовного дела. По данным следствия, 3,8 млн долларов он должен был получить наличными, а остальную сумму — земельными участками. Мужчину задержали сразу после передачи ему 3,8 млн долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины в пятницу, 11 сентября.

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Задержание адвоката, вымогавшего 5 млн. Фото: Прокуратура Украины

Адвокат вымогал 5 млн долларов

По данным следствия, адвокат узнал о расследовании в отношении предпринимателя, который находился за границей. Ранее в его квартире правоохранители провели обыски.

После этого, как отмечают в прокуратуре, адвокат через знакомых бизнесмена начал распространять информацию о якобы готовящемся предъявлении ему подозрения, объявлении его в международный розыск и экстрадиции в Украину.

Впоследствии представитель предпринимателя обратился к адвокату. Тот заявил, что имеет необходимые связи и может полностью урегулировать ситуацию: закрыть уголовное производство, защитить бизнесмена от ответственности и получить от его клиента заявление об отсутствии претензий.

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За это адвокат требовал 5 млн долларов США. Из них 3,8 млн долларов он предложил передать наличными, а остальное — земельными участками бизнесмена. Сделка, по данным следствия, должна была остаться неофициальной.

Как адвокат убеждал в своих возможностях

Чтобы убедить представителя предпринимателя в своих возможностях, адвокат утверждал, что уже блокирует вручение подозрения, новые обыски и приостановку деятельности двух компаний.

В случае отказа от его предложения, по данным следствия, он угрожал активизацией процессуальных действий.

В то же время, как установили правоохранители, на самом деле никакого реального влияния на ситуацию у адвоката не было.

Его задержали сразу после получения 3,8 млн долларов, что составляет более 168,9 млн грн.

В чём подозревают адвоката

Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Речь идет о части третьей статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и определил возможность внесения залога в размере 66 млн 560 тыс. грн.

Прокуратура не согласилась с размером залога и обжаловала постановление суда в апелляционном порядке.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

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Новини.LIVE сообщали, что в результате утренней атаки РФ на Киев 11 сентября пострадали восемь человек. Двое из них, получившие травмы во время удара по автозаправочной станции, скончались в больнице. Еще шестеро пострадавших были госпитализированы, одному оказали помощь на месте, среди травмированных есть спасатель.

Новини.LIVE также сообщали, что в Днепровском районе Киева в результате попадания российского БпЛА повреждено девятиэтажное здание, где возник пожар с первого по пятый этажи. В результате атаки пострадали восемь человек, в частности 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги, а 23-летняя девушка — осколочное ранение. Двоих пострадавших госпитализировали, ещё пятерым медики оказали помощь на месте.