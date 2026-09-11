У Києві адвокат вимагав 5 млн за закриття кримінальної справи

Затримання адвоката, який вимагав 5 мільйонів доларів за закриття справи. Фото: Прокуратура України

У Києві затримали адвоката, якого підозрюють у вимаганні 5 млн доларів за вплив на правоохоронців та закриття кримінального провадження. За даними слідства, 3,8 млн доларів він мав отримати готівкою, а решту суми — земельними ділянками. Чоловіка затримали одразу після передачі йому 3,8 млн доларів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс генерального прокурора України у п'ятницю, 11 вересня.

Реклама

Затримання адвоката, який вимагав 5 млн. Фото: Прокуратура України

Адвокат вимагав 5 млн доларів

За даними слідства, адвокат дізнався про розслідування щодо підприємця, який перебував за кордоном. Раніше в його помешканні правоохоронці провели обшуки.

Після цього, як зазначають у прокуратурі, адвокат через знайомих бізнесмена почав поширювати інформацію про нібито підготовку йому підозри, оголошення в міжнародний розшук та екстрадицію в Україну.

Згодом представник підприємця звернувся до адвоката. Той заявив, що має необхідні зв’язки та може повністю врегулювати ситуацію: закрити кримінальне провадження, захистити бізнесмена від відповідальності та отримати від його клієнта заяву про відсутність претензій.

Читайте також:

За це адвокат вимагав 5 млн доларів США. Із них 3,8 млн доларів він запропонував передати готівкою, а решту — земельними ділянками бізнесмена. Угода, за даними слідства, мала залишитися неофіційною.

Як адвокат переконував у своїх можливостях

Щоб переконати представника підприємця у своїх можливостях, адвокат стверджував, що вже блокує вручення підозри, нові обшуки та зупинку роботи двох компаній.

У разі відмови від його пропозиції, за даними слідства, він погрожував активізацією процесуальних дій.

Водночас як встановили правоохоронці, насправді жодного реального впливу на ситуацію адвокат не мав.

Його затримали одразу після отримання 3,8 млн доларів, що становить понад 168,9 млн грн.

Яку підозру оголосили адвокату

Затриманому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Йдеться про частину третю статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначив можливість внесення застави у розмірі 66 млн 560 тис. грн.

Прокуратура не погодилася з розміром застави та оскаржила ухвалу суду в апеляційному порядку.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Останні новини Києва

Новини.LIVE інформували, що внаслідок ранкової атаки РФ на Київ 11 вересня постраждали восьмеро людей. Двоє з них, які зазнали травм під час удару по автозаправній станції, померли в лікарні. Ще шестеро постраждалих були госпіталізовані, одному надали допомогу на місці, серед травмованих є рятувальник.

Новини.LIVE також писали, що у Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського БпЛА пошкоджена дев’ятиповерхівка, де виникла пожежа з першого по п’ятий поверхи. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, зокрема 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки, а 23-річна дівчина — осколкове поранення. Двох постраждалих госпіталізували, ще п’ятьом медики надали допомогу на місці.