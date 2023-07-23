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Найбільш марнотратні дорожні роботи Києва — оцінка експерта

23 липня 2023 15:02
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Найбільш марнотратні дорожні роботи Києва — оцінка експерта
Ремонт Дегтярівського шляхопроводу. Фото: Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Цьогоріч у Києві на ремонти доріг влада виділила 2,5 мільярди гривень. Деякі з проєктів викликають у експертів багато питань щодо доцільності. 

Які зі столичних проєктів транспортної інфраструктури є найбільш марнотратними Новини.LIVE дізнались у транспортного аналітика Олександра Гречко. 

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Будівництво, яке викликає найбільше обурення серед експертів наразі — це нова розвʼязка на Оболоні

Ця розвʼязка будується за старими рішеннями 70-х років. Вона не є ефективною для міста, більше підходить для міжміських доріг. Ще й коштує це задоволення 2 мільярди гривень.

Далі — реконструкція Дегтярівського шляхопроводу за приблизно 1 мільярд гривень.

"Там викликає питання цей проєкт, тому що вони верхню частину шляхопроводу розширюють ще більше при тому, що він і так не був завантаженим з верхньої частини", — пояснює Олександр Гречко.

Також як приклад марнотратства експерт називає Шулявський міст. За підрахунками транспортних моделювальників, він економить містянам всього-на-всього 40 секунд в дорозі. 

А будівництво цього мосту обійшлося Києву в 2 мільярди гривень, при тому, що він досі не добудований. Ще 113 мільйонів з бюджету виділяють на те, щоб викупити цех заводу "Більшовик", щоб потім ще за 93 мільйони його знести.

А далі — провести тендер на будівництво зʼїздів ще на кілька сотень мільйонів. 

"Це така чорна діра, яка витягує гроші. Скажімо так, витрати на цей проєкт і на багато інших проєктів автомобільних в Києві — розв'язки, мости і так далі — вони неспівставні взагалі з тим, який вони несуть ефект. Витрати величезні, а ефект і користь місту мала", — нарікає урбаніст.

І, звісно, неможливо не згадати про Подільсько-Воскресенський міст, який Віталій Кличко обіцяє запустити за кілька місяців. 

У цей міст також вливають сотні мільйонів гривень, він продовжує обростати корупційними скандалами, і все ніяк не добудується.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст запустять не на повну потужність. Експерти пояснюють, що його запуск не спростить життя столичним водіям.

Також зазначимо, що наразі дорожні роботи проводять у всіх районах столиці — капітальні ремонти, будівництва розвʼязок та поточні ремонти.

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