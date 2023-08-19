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Три столичні шляхопроводи — в непрацездатному стані

19 серпня 2023 05:40
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Три столичні шляхопроводи — в непрацездатному стані
Харківський шляхопровід у Києві. Фото: wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Комісія з перевірки стану мостів провела огляд трьох столичних шляхопроводів. Виявилось, що всі вони перебувають в п'ятому стані працездатності, тобто непрацездатні, однак досі працюють, наражаючи киян на постійну небезпеку. 

Про це Новини.LIVE повідомили у Міністерстві інфраструктури України. 

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Непрацездатні шляхопроводи Києва

Комісія з перевірки стану мостових споруд провела огляд трьох шляхопроводів Києва: 

  • шляхопровід на перетині вул. Новокостянтинівської з під’їзними залізничними коліями по вул. Портовій та двома автопроїздами;
  • шляхопроводу на перетині вул. Миропольської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції "Чернігівська";
  • шляхопроводу на перетині вул. Будівельників з Броварський проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції "Дарниця".

Під час огляду всіх споруд комісія зафіксувала численні дефекти, які відповідають 5 експлуатаційному стану — найгіршому. 

"Сколювання захисного шару бетону з оголенням та корозією робочої арматури балок прогонової будови й опор, утворення поздовжніх тріщин в окремих балках прогонової будови, утворення сталактитів та висолів на поверхні бетону балок прогонової будови у місці їх стикування у зв'язку з постійним замоканням, корозія закладних деталей діафрагм об'єднання балок, тощо", — йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури. 

Відповідальність за стан цих споруд лежить на органі місцевого самоврядування. Тож винними в неналежному догляді за шляхопроводами є місцева влада, балансоутримувач або підприємство, яке мало виконувати відповідні роботи. 

Нагадаємо, транспортний експерт Олександр Гречко назвав найбільш марнотратні дорожні проєкти Києва. Серед них і Шулявський шляхопровід, будівництво якого вже обійшлось столиці в 2 мільярди гривень, а він і досі не добудований. 

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