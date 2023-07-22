Будівництво розвʼязки на Оболоні — марнотратство, — транспортний аналітик

План транспортної розвʼязки на Оболоні в Києві. Фото: google

"Київавтодор" став замовником будівництва шляхопроводу на Оболоні, вартість якого 2 мільярди гривень — і це ще на початковій стадії. Експерти розкритикували розвʼязку як марнотратне рішення.

Про це Новини.LIVE повідомив транспортний аналітик Олександр Гречко.

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Розвʼязка на Оболоні на перетині вулиць Богатирської та Полярної обійдеться Києву в 2 мільярди гривень. Однак експерти попереджають, що це ще далеко не остаточна цифра.

"Знаючи досвід Шулявського мосту, який подорожчав з 600 мільйонів гривень до 2 мільярдів гривень, то можна зрозуміти, що і розв'язка на Оболоні двома мільярдами не обмежиться", — пояснює урбаніст Олександр Гречко.

До того ж, за словами експерта, цей проєкт взагалі не має доведеної ефективності. Та й взагалі, ця розвʼязка там не потрібна.

Будується вона за застарілим рішенням 70-х років. Такі розв'язки можуть бути ефективними між містами для розділення потоків, однак у місті вона створює більше проблем, ніж користі.

"Відповідно, під час війни це просто закопування 2 мільярдів гривень в асфальт, замість того, щоб робити щось більш корисне. Можна як військовий напрямок фінансувати, так можна фінансувати й потрібний для міста розвиток громадського транспорту", — нарікає транспортний аналітик.

Нагадаємо, поліція розпочала перевірку діяльності компанії "Київавтодор". Є підстави вважати, що керівництво компанії причетне до незаконних махінацій.

Також зазначимо, що Київ отримає від Братислави 25 нових автобусів для містян.