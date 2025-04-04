Южный мост в Киеве — почему там постоянно продолжается ремонт

Южный мост Киева. Фото: "Город Кия"

Только в марте автомобилям открыли движение по Южному мосту в Киеве. С начала полномасштабного вторжения гражданским автомобилям туда было нельзя. Однако уже вскоре, несмотря на открытие движения для машин, именно на этой части переправы дорожные службы Киева начали ремонтные работы. Поэтому киевлянам приходится стоять в пробках по несколько часов. Люди возмущаются, мол, почему за три года, пока мост был закрыт, не сделали необходимое.

Об этом пишет ТСН.ua в пятницу, 4 апреля.

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В каком состоянии Южный мост Киева

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов говорит, что ситуация еще не скоро изменится в лучшую сторону. По его словам, постоянные ремонты на Южном мосту будут продолжаться еще долгий промежуток времени. Сейчас переправа находится в ограниченно работоспособном состоянии, несмотря на статус "самого молодого" моста в Киеве.

Как отмечает эксперт, Южный мост будут ремонтировать постоянно из-за недостатков в конструкции. Кроме того, есть еще одна важная проблема.

"Все это накладывается на очень плохую эксплуатацию моста. К сожалению, мы не заботимся об этих сооружениях должным образом — не чистим дренажи, не ремонтируем заблаговременно деформационные швы и другие конструкции, а это приводит к серьезным проблемам", — отмечает Беспалов.

Он добавил, что Южный мост перегружен трафиком. Так, переправа пропускает через себя весь транзитный автомобильный трафик через столицу и реку Днепр.

Почему Южный мост не ремонтировали три года

По словам Беспалова, есть две причины, которые могут объяснить, почему мост не ремонтировали в течение последних лет. Речь идет о трех годах, когда движение по переправе было перекрыто.

"Первая — мост был перекрыт для какого-то стратегического резерва, и здесь вопрос к военным: зачем они его перекрыли и держали наготове для каких-то процессов. Думаю, что именно это исключало возможность заводить на мост гражданских строителей. Мост не просто так был перекрыт, и его в этот период времени нельзя было поставить на ремонт", — объясняет эксперт.

Беспалов также озвучил и вторую причину. По его словам, чтобы отремонтировать мост такого масштаба, нужно готовиться заранее. Для этого необходимы большие средства, проведение тендеров и не только. Такие дела, считает эксперт, не решаются быстро.

Могут ли закрыть мост полностью

Отмечается, что предложения о закрытии Южного моста на год для полного ремонта звучали еще перед войной. Однако тогда чиновники считали, что сделать это невозможно, поскольку это приведет к огромным заторам в столице. Следовательно, переправу решили "латать", ремонтируя небольшие участки с временным перекрытием движения.

"Проблемы, которые есть на Южном мосту, невозможно решить даже за один год его полного перекрытия. Его частично перекрывали, еще до коронавируса и войны, оставляя для проезда только одну полосу. Там велись масштабные ремонтные работы, но они не дали положительных результатов. Фактически дорожные службы там экспериментировали, выполняя различные виды и технологии ремонтов. На Южном мосту даже клали литой асфальт, который якобы должен был решить все имеющиеся проблемы, но он, к сожалению, их не решил", — говорит Дмитрий Беспалов.

Есть ли пути решения проблемы Южного моста

В течение последних десяти лет на Южный мост в Киеве потратили миллионы бюджетных средств. Несмотря на это проблему до сих пор не решили, ведь переправа так и осталась ограниченно работоспособной.

"Южный мост — это проблемный объект инфраструктуры. В общем, столичные мосты слишком перегружены, а особенно Южный — незначительное ДТП на мосту, и мы уже все это чувствуем. Если бы не перегруженность других мостов в Киеве, то проблемы Южного моста можно было бы решить, например, уменьшить нагрузку на него. К сожалению, по своей схеме Южный мост не может выполнять обязанности настолько нагруженного объекта. Его нужно разгружать от трафика. И тут вопрос, как это сделать? Что тогда нагрузить — аварийный мост Патона или предаварийный Северный? Пока непонятно, поэтому, собственно, ремонты на нем будут продолжаться, а водители будут стоять в пробках", — говорит Беспалов.

В "Киевавтодоре" отмечают, что действительно, из-за большого трафика произошла деформация элементов моста. Говорят, что поскольку средств на полную реконструкцию нет, приходится продолжать ремонтные работы в нынешнем формате.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве частично перекрыли движение транспорта по Южному мосту. Это связано с масштабными ремонтными работами. Ограничения будут действовать до 1 августа 2025 года.

Также эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба сообщал о том, сколько средств уже потратили на реставрацию мостов в Киеве. По его словам, проблема заключается в бесконтрольных расходах и отсутствии ответственности.