Південний міст у Києві — чому там постійно триває ремонт

Південний міст Києва. Фото: "Місто Кия"

Лише у березні автомобілям відкрили рух Південним мостом у Києві. З початку повномасштабного вторгнення цивільним автівкам туди було зась. Однак вже невдовзі попри відкриття руху для машин саме на цій частині переправи дорожні служби Києва почали ремонтні роботи. Через це киянам доводиться стояти у заторах по кілька годин. Люди обурюються, мовляв, чому за три роки, поки міст був закритий, не зробили необхідне.

Про це пише ТСН.ua у п'ятницю, 4 квітня.

Читайте також:

У якому стані Південний міст Києва

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов каже, що ситуація ще нескоро зміниться у кращу сторону. За його словами, постійні ремонти на Південному мосту триватимуть ще довгий проміжок часу. Наразі переправа знаходиться в обмежено працездатному стані, попри статус "наймолодшого" мосту у Києві.

Як зазначає експерт, Південний міст будуть ремонтувати постійно через недоліки у конструкції. Крім того, є ще одна важлива проблема.

"Все це накладається на дуже погану експлуатацію мосту. На жаль, ми не дбаємо про ці споруди належним чином — не чистимо дренажі, не ремонтуємо завчасно деформаційні шви та інші конструкції, а це призводить до серйозних проблем", — зазначає Беспалов.

Він додав, що Південний міст перевантажений трафіком. Мовляв, переправа пропускає через себе увесь транзитний автомобільний трафік через столицю та річку Дніпро.

Чому Південний міст не ремонтували три роки

За словами Беспалова, є дві причини, які можуть пояснити, чому міст не ремонтували протягом останніх років. Йдеться про три роки, коли рух переправою був перекритий.

"Перша — міст був перекритий для якогось стратегічного резерву, і тут питання до військових: навіщо вони його перекрили та тримали напоготові для якихось процесів. Гадаю, що саме це виключало можливість заводити на міст цивільних будівельників. Міст не просто так був перекритий, і його у цей період часу не можна було поставити на ремонт", — пояснює експерт.

Беспалов також озвучив і другу причину. За його словами, аби відремонтувати міст такого масштабу, потрібно готуватись заздалегідь. Для цього необхідні великі кошти, проведення тендерів й не тільки. Такі справи, вважає експерт, не вирішуються швидко.

Чи можуть закрити міст повністю

Зазначається, що пропозиції щодо закриття Південного мосту на рік для повного ремонту лунали ще перед війною. Однак тоді чиновники вважали, що зробити це неможливо, оскільки це призведе до величезних заторів у столиці. Відтак, переправу вирішили "латати", ремонтуючи невеличкі ділянки з тимчасовим перекриттям руху.

"Проблеми, які є на Південному мості, неможливо вирішити навіть за один рік його повного перекриття. Його частково перекривали, ще до коронавірусу та війни, залишаючи для проїзду лише одну смугу. Там велися масштабні ремонтні роботи, але вони не дали позитивних результатів. Фактично дорожні служби там експериментували, виконуючи різні види та технології ремонтів. На Південному мості навіть клали литий асфальт, який нібито мав вирішити усі наявні проблеми, але він, на жаль, їх не вирішив", — каже Дмитро Беспалов.

Чи є шляхи розв'язання проблеми Південного мосту

Протягом останніх десяти років на Південний міст у Києві витратили мільйони бюджетних коштів. Попри це проблему досі не вирішили, адже переправа так і залишилась обмежено працездатною.

"Південний міст — це проблемний об'єкт інфраструктури. Загалом, столичні мости занадто перенавантажені, а особливо Південний — незначна ДТП на мості, і ми вже всі це відчуваємо. Якби не перевантаженість інших мостів у Києві, то проблеми Південного мосту можна було б владнати, наприклад, зменшити навантаження на нього. На жаль, за своєю схемою Південний міст не може виконувати обов'язки настільки навантаженого об'єкта. Його потрібно розвантажувати від трафіку. І тут питання, як це зробити? Що тоді навантажити — аварійний міст Патона чи передаварійний Північний? Поки незрозуміло, тому, власне, ремонти на ньому будуть тривати, а водії стоятимуть в корках", — каже Беспалов.

У "Київавтодорі" зазначають, що дійсно, через великий трафік сталася деформація елементів мосту. Кажуть, що оскільки коштів на повну реконструкцію немає, доводиться продовжувати ремонтні роботи у нинішньому форматі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві частково перекрили рух транспорту Південним мостом. Це пов'язано з масштабними ремонтними роботами. Обмеження будуть діяти до 1 серпня 2025 року.

Також експерт з державного управління у галузі містобудування Віктор Глеба повідомляв про те, скільки коштів вже витратили на реставрацію мостів у Києві. За його словами, проблема полягає в безконтрольних витратах й відсутності відповідальності.