Обстрел Киева 3 января — тревога звучала более 3 часов

Последствия обстрелов в Киевской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты ночью 3 января атаковали Киев и область ударными дронами. Противовоздушная оборона сбила большинство вражеских беспилотников еще на подступах к городу, но есть падение обломков в двух районах столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Террористы продолжают целенаправленные атаки на мирных жителей. На этот раз враг нанес удар БпЛА по столице. Тревога началась в 04:00 и продолжалась более трех часов", — рассказал Ткаченко.

По его словам, Силы обороны уничтожили большинство вражеских БпЛА еще на подступах к Киеву, однако есть падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах.

В результате обстрелов оккупантов пострадала молодая женщина, получившая ожог руки. Однако от госпитализации она отказалась. Также удалось избежать значительных разрушений.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, в результате обстрелов оккупантов 3 января в Киевской области погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Комментируя сегодняшнюю атаку РФ, руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что в этих обстрелах нет ни малейшего смысла и этим россияне лишь усиливают к себе ненависть мира.