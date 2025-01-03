Обстріл Києва 3 січня — тривога лунала понад 3 години

Тривога лунала понад 3 години — у КМВА поділились деталями атаки
Російські окупанти вночі 3 січня атакували Київ та область ударними дронами. Протиповітряна оборона збила більшість ворожих безпілотників ще на підступах до міста, але є падіння уламків у двох районах столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.
Наслідки удару по Києву 3 січня
"Терористи продовжують цілеспрямовані атаки на мирних мешканців. Цього разу ворог завдав удару БпЛА по столиці. Тривога розпочалася о 04:00 і тривала понад три години", — розповів Ткаченко.
За його словами, Сили оборони знищили більшість ворожих БпЛА ще на підступах до Києва, однак є падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах.
Внаслідок обстрілів окупантів постраждала молода жінка, яка отримала опік руки. Однак від госпіталізації вона відмовилась. Також вдалося уникнути значних руйнувань.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів 3 січня на Київщині загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
Коментуючи сьогоднішню атаку РФ, керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що в цих обстрілах немає жодного сенсу і цим росіяни лише підсилюють до себе ненависть світу.
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