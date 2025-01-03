Обстріл Києва 3 січня — тривога лунала понад 3 години

Наслідки обстрілів Київської області. Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі 3 січня атакували Київ та область ударними дронами. Протиповітряна оборона збила більшість ворожих безпілотників ще на підступах до міста, але є падіння уламків у двох районах столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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Наслідки удару по Києву 3 січня

"Терористи продовжують цілеспрямовані атаки на мирних мешканців. Цього разу ворог завдав удару БпЛА по столиці. Тривога розпочалася о 04:00 і тривала понад три години", — розповів Ткаченко.

За його словами, Сили оборони знищили більшість ворожих БпЛА ще на підступах до Києва, однак є падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах.

Внаслідок обстрілів окупантів постраждала молода жінка, яка отримала опік руки. Однак від госпіталізації вона відмовилась. Також вдалося уникнути значних руйнувань.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів 3 січня на Київщині загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Коментуючи сьогоднішню атаку РФ, керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що в цих обстрілах немає жодного сенсу і цим росіяни лише підсилюють до себе ненависть світу.