Ремонт Северного моста парализует движение минимум на два года

Ремонтные работы на Северном мосту. Фото архивное: газета "Хрещатик"

В Киеве нет ни одного моста, который находится сейчас в исправном состоянии и работает без ограничений. Между тем Северный мост может ремонтироваться еще длительное время.

Об этом в эфире программы "Київський час" сообщила специалист в сфере мостостроения Анна Минюкова.

По ее словам, большинство переправ в столице уже достигли пятого, неработоспособного уровня и фактически находятся на грани аварийности.

Сейчас ремонты продолжаются на нескольких объектах, в частности на мосту через Десенку, где заменяют пролетные балки. Конструкции находятся в критическом состоянии, поэтому работы крайне необходимы, подчеркнула Минюкова. В то же время они будут долговременными, ведь восстановление предусматривает постепенное перекрытие полос и реверсное движение.

По нынешним прогнозам, жители Троещины вынуждены будут жить в условиях постоянных пробок минимум два года. Мост будут ремонтировать поэтапно, и только после этого он сможет вернуться к нормальной эксплуатации, как отметила эксперт.

Она напомнила, что в Деснянском районе проживает около полумиллиона человек, и все они ощущают на себе последствия ремонта Северного моста.

"Мост находится в ужасном состоянии, это железобетонные конструкции, их все нужно менять. К сожалению, это лучшее, что сейчас можно сделать", — пояснила эксперт.

Напомним, недавно в КГГА объявили об изменениях движения на Северном мосту из-за ремонтных работ.

А прокуратура в Киеве расследует, как разворовали 160 млн гривен на строительстве Подольского моста.