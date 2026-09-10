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Главная Киев ТРЦ Киева определились с порядком работы во время воздушных тревог

ТРЦ Киева определились с порядком работы во время воздушных тревог

Ua ru
10 сентября 2026 17:59
ТРЦ Киева определили, как будут работать во время воздушных тревог
Люди в ТРЦ . Фото: https://marketer.ua/

Как известно, с 10 сентября ряд торговых центров Киева переходит на новый формат работы во время воздушных тревог. Некоторые ТРЦ при "желтом" уровне угрозы, означающем опасность со стороны дронов, будут продолжать работать, однако в случае "красного" уровня из-за ракетного или массированного нападения будут полностью закрываться. В то же время другие торгово-развлекательные центры будут прекращать работу при любой угрозе.

Об этом говорится в официальных сообщениях торговых центров DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL, Victoria Gardens, а также в ответе ЦУМа на запрос Суспильного, передает Новини.LIVE.

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Действия киевских ТРЦ при различных уровнях воздушной тревоги

Новые правила предусматривают разграничение работы торговых центров в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне, который соответствует опасности со стороны дронов, продолжат работу:

  • DREAM;
  • RETROVILLE;
  • RIVER MALL;
  • Victoria Gardens;
  • Art Mall;
  • Piramida.

В то же время администрации ТРЦ подчеркивают, что даже при желтом уровне не стоит игнорировать сигнал воздушной тревоги. По возможности посетителям и работникам рекомендуют пройти в укрытие.

При красном уровне угрозы, предполагающем ракетную опасность или массированную атаку, перечисленные торговые центры полностью прекратят работу. Посетителей и сотрудников будут просить покинуть помещение и пройти в ближайшее укрытие.

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В RETROVILLE в вечернее время действуют особые правила. Если воздушная тревога продолжается или начинается после 21:00, там будут работать только гипермаркет NOVUS и кассовая зона. Сам торговый центр откроется уже на следующий день.

Магазины сами будут решать, работать ли

Работа торгового центра не означает, что все магазины и заведения внутри обязательно будут открыты. Каждый арендатор самостоятельно решает, продолжать ли работу во время желтого уровня угрозы. Работать будут только те магазины и заведения, которые согласились оставаться открытыми. В то же время сотрудники могут прекратить работу, если сочтут ситуацию опасной. Актуальные списки арендаторов, которые работают или закрываются во время тревоги, торговые центры публикуют на своих сайтах и в соцсетях.

Не все ТРЦ переходят на новую систему

Часть столичных торговых центров сохранила прежний формат работы и будет закрываться во время любой воздушной тревоги. В частности, в ЦУМе сообщили Суспильному, что универмаг и впредь будет прекращать работу независимо от типа угрозы. Посетителей и сотрудников направляют в ближайшие укрытия на станциях метро "Театральная" или "Крещатик".

Свой подход у Ocean Plaza. Там отметили, что цвет или уровень опасности не влияет на решение о работе торгового центра.

  • В каждом торговом центре предусмотрены отдельные меры безопасности на случай атак. В DREAM посетителей в случае угрозы направляют в укрытия на станциях метро "Минская", "Оболонь" и "Героев Днепра". В RIVER MALL оборудовано временное укрытие на минус втором уровне подземной парковки, путь к которому обозначен навигационными стрелками.

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Мы писали, что РФ атаковала киевскую АЗС в Голосеевском районе. Журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко сообщила с места событий — автозаправочная станция подверглась почти полному разрушению. Взрывная волна и обломки повредили расположенную рядом остановку общественного транспорта, а огонь также охватил восьмиэтажное нежилое здание.

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Киев Киевская область ТРЦ магазины воздушная тревога
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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