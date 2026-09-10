ТРЦ Києва вирішили як будуть працювати під час повітряних тривог

Люди в ТРЦ . Фото: https://marketer.ua/

Як відомо, з 10 вересня низка торгових центрів Києва переходить на новий формат роботи під час повітряних тривог. Деякі ТРЦ, за жовтого рівня загрози, який означає дронову небезпеку, продовжуватимуть працювати, однак у разі червоного рівня через ракетну або масовану атаку повністю зачинятимуться. Водночас, інші торгово-розважальні центри, припинятимуть роботу при будь-якій загрозі.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях торгових центрів DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL, Victoria Gardens, а також у відповіді ЦУМу на запит Суспільного, передає Новини.LIVE.

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Дії київських ТРЦ під час різних рівнів повітряної тривоги

Нові правила передбачають поділ роботи торгових центрів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня, який відповідає дроновій небезпеці, продовжать роботу:

DREAM;

RETROVILLE;

RIVER MALL;

Victoria Gardens;

Art Mall;

Piramida.

Водночас адміністрації ТРЦ наголошують, що навіть за жовтого рівня не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги. За можливості відвідувачам і працівникам рекомендують пройти до укриття.

За червоного рівня загрози, який передбачає ракетну небезпеку або масовану атаку, перелічені торгові центри повністю припинятимуть роботу. Відвідувачів і працівників проситимуть залишити приміщення та пройти до найближчого укриття.

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Окремі правила діють у RETROVILLE у вечірній час. Якщо повітряна тривога триває або починається після 21:00, там працюватиме лише гіпермаркет NOVUS і прикасова зона. Сам торговий центр відкриється вже наступного дня.

Магазини самі вирішуватимуть, чи працювати

Робота торгового центру не означає, що всі магазини та заклади всередині обов’язково будуть відкритими. Кожен орендар самостійно визначає, чи продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози. Працюватимуть лише ті магазини та заклади, які погодилися залишатися відкритими. Водночас працівники можуть припинити роботу, якщо вважатимуть ситуацію небезпечною. Актуальні списки орендарів, які працюють або зачиняються під час тривоги, торгові центри публікують на своїх сайтах і в соцмережах.

Не всі ТРЦ переходять на нову систему

Частина столичних торгових центрів залишила попередній формат роботи та зачинятиметься під час будь-якої повітряної тривоги. Зокрема, у ЦУМі повідомили Суспільному, що універмаг і надалі припинятиме роботу незалежно від типу загрози. Відвідувачів та співробітників спрямовують до найближчих укриттів на станціях метро "Театральна" або "Хрещатик".

Власний підхід має Ocean Plaza. Там зазначили, що колір або рівень небезпеки не впливає на рішення щодо роботи торгового центру.

У кожному торговому центрі передбачені окремі заходи безпеки на випадок атак. У DREAM відвідувачів у разі загрози спрямовують до укриттів на станціях метро "Мінська", "Оболонь" та "Героїв Дніпра". У RIVER MALL облаштоване тимчасове укриття на мінус другому рівні підземного паркінгу, дорогу до якого позначили навігаційними стрілками.

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