Игорь Клименко заявил, что российская ракета попала в жилой дом

Последствия удара РФ по Киеву. Фото: Новини.LIVE

В ночь на четверг, 31 июля, оккупанты обстреляли столицу. При этом в Святошинском районе Киева было зафиксировано прямое попадание в жилой дом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, оккупанты использовали ракету с фугасной боевой частью, которая разорвалась в момент входа в здание. Такая взрывчатка нанесла сокрушительные разрушения и практически не оставила шансов на выживание для тех, кто находился внутри.

"Это было однозначно прямое попадание. Ракета разорвалась при входе в дом, поэтому у многих людей не было возможности спастись", — подчеркнул Клименко.

Он также добавил, что спасателям и правоохранителям удалось идентифицировать все тела погибших, что позволит передать их семьям для захоронения.

"Тот мальчик, которого спасатели вчера несли, он, к сожалению, также получил серьезные травмы и не выжил. В тех условиях это было очень трудно", — сказал глава МВД.

Сейчас на месте трагедии продолжаются восстановительные работы и следственные действия.

Напомним, 1 августа в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате атаки РФ в ночь на 31 июля.

Кроме того, полицейские показали первые минуты после удара россиян по многоэтажке.