Ігор Клименко заявив, що російська ракета влучила у житловий будинок

Це було пряме влучання — Клименко про удар РФ по будинку у Києві
У ніч на четвер, 31 липня, окупанти обстріляли столицю. При цьому у Святошинському районі Києва було зафіксоване пряме влучання у житловий будинок.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у коментарі Новини.LIVE.
Російська ракета влучила у житловий будинок
За його словами, окупанти використали ракету з фугасною бойовою частиною, яка розірвалася в момент входу в будівлю. Така вибухівка завдала нищівних руйнувань і практично не залишила шансів на виживання для тих, хто перебував усередині.
"Це було однозначно пряме влучання. Ракета розірвалася при вході в будинок, тому у багатьох людей не було можливості врятуватися", — наголосив Клименко.
Він також додав, що рятувальникам і правоохоронцям вдалося ідентифікувати всі тіла загиблих, що дозволить передати їх родинам для поховання.
"Той хлопчик, якого рятувальники учора несли, він, на жаль, також отримав серйозні травми та не вижив. У тих умовах це було дуже важко", — сказав голова МВС.
Наразі на місці трагедії тривають відновлювальні роботи та слідчі дії.
Нагадаємо, 1 серпня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ в ніч на 31 липня.
Крім того, поліцейські показали перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.
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