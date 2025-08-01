Ігор Клименко заявив, що російська ракета влучила у житловий будинок

Наслідки удару РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE

У ніч на четвер, 31 липня, окупанти обстріляли столицю. При цьому у Святошинському районі Києва було зафіксоване пряме влучання у житловий будинок.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, окупанти використали ракету з фугасною бойовою частиною, яка розірвалася в момент входу в будівлю. Така вибухівка завдала нищівних руйнувань і практично не залишила шансів на виживання для тих, хто перебував усередині.

"Це було однозначно пряме влучання. Ракета розірвалася при вході в будинок, тому у багатьох людей не було можливості врятуватися", — наголосив Клименко.

Він також додав, що рятувальникам і правоохоронцям вдалося ідентифікувати всі тіла загиблих, що дозволить передати їх родинам для поховання.

"Той хлопчик, якого рятувальники учора несли, він, на жаль, також отримав серйозні травми та не вижив. У тих умовах це було дуже важко", — сказав голова МВС.

Наразі на місці трагедії тривають відновлювальні роботи та слідчі дії.

Нагадаємо, 1 серпня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ в ніч на 31 липня.

Крім того, поліцейські показали перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.