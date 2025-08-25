Видео
Центр Киева перекроют из-за визитов иностранных делегаций

Центр Киева перекроют из-за визитов иностранных делегаций

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 07:38
В Киеве временно изменят движение транспорта 25 августа
Панорама Киева. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Управление государственной охраны Украины сообщило о временных изменениях в движении транспорта в столице. 25 августа в центральной части Киева будут действовать ограничения дорожного движения. Причиной станет проведение охранных мероприятий, связанных с пребыванием в городе иностранных делегаций.

Об этом сообщила пресс-служба Управления госохраны.

В Киеве частично перекроют движение на некоторых участках дорог

Граждан и гостей столицы призывают заранее планировать маршруты, учитывая возможные неудобства.

Как напомнили в УГО, согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положения "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденного указом Президента от 22 августа 2002 года № 746/2002, во время официальных и рабочих визитов глав иностранных государств, правительств, парламентов и представителей международных организаций им гарантируется охрана, которую обеспечивает Управление государственной охраны.

Напомним, в Киеве на Северном мосту с 19 августа ввели изменения в движении, которые продлятся из-за ремонтных работ.

Также в столице снова заработал фуникулер.

Киев дороги транспорт иностранцы правила дорожного движения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
