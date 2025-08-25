В Києві тимчасово змінять рух транспорту 25 серпня

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Управління державної охорони України повідомило про тимчасові зміни у русі транспорту в столиці. 25 серпня у центральній частині Києва діятимуть обмеження дорожнього руху. Причиною стане проведення охоронних заходів, пов’язаних із перебуванням у місті іноземних делегацій.

Про це повідомила пресслужба Управління держохорони.

У Києві частково перекриють рух на деяких ділянках доріг

Громадян та гостей столиці закликають заздалегідь планувати маршрути, зважаючи на можливі незручності.

Як нагадали в УДО, відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затвердженого указом Президента від 22 серпня 2002 року № 746/2002, під час офіційних і робочих візитів глав іноземних держав, урядів, парламентів та представників міжнародних організацій їм гарантується охорона, яку забезпечує Управління державної охорони.

Нагадаємо, у Києві на Північному мості з 19 серпня запровадили зміни в русі, які триватимуть через ремонтні роботи.

Також в столиці знову запрацював фунікулер.