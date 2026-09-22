Цены на топливо в Киеве 22 сентября: стоимость превысила 100 грн

Цены на АЗС Киева превысили 100 грн: актуальная стоимость топлива
Цены на топливо на автозаправочных станциях Киева превысили 100 грн. В частности, новая цена зафиксирована в сети SOCAR. В то же время на АЗС UPG обычный А-95 подешевел на гривну.
Новини.LIVE сообщают актуальные цены на топливо в Киеве по состоянию на 22 сентября.
Цены на топливо в Киеве 22 сентября
SOCAR:
- NANO 100 — 104 грн/л;
- DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
- NANO ДП — 103 грн/л;
- NANO 95 — 97,9 грн/л
- А-95 — 94,9 грн/л;
- LPG — 45,5 грн/л;
- AdBlue — 59,9 грн/л.
ОККО:
- plus 100 — 99,90 грн/л;
- pulls 95 — 95,90 грн/л;
- A-95 Euro — 92,90 грн/л;
- pulls ДП — 99,90 грн/л;
- ДП Евро — 99,90 грн/л.
UPG:
- upg 100 — 99,90 грн/л;
- upg 95 — 91,90 грн/л;
- A-95 — 88,90 грн/л;
- Euro ДП — 97,90 грн/л.
UKRNAFTA:
- 95 — 88,90;
- 92 — 86,90;
- ДП — 98,90;
- 95 euro — 91,90 грн.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта топливного рынка и директора "А-95" Сергея Куюна, киевские автозаправочные станции готовятся массово обустраивать укрытия. По его словам, АЗС не ждут соответствующих решений от государственных или городских органов.
А 15 сентября российские оккупанты нанесли удар по двум АЗС в Голосеевском и Дарницком районах Киева. В частности, зафиксированы разрушения на объекте "Укрнафты".