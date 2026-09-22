Цены на топливо в Киеве 22 сентября: стоимость превысила 100 грн

Цены на АЗС SOCAR в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на автозаправочных станциях Киева превысили 100 грн. В частности, новая цена зафиксирована в сети SOCAR. В то же время на АЗС UPG обычный А-95 подешевел на гривну.

Новини.LIVE сообщают актуальные цены на топливо в Киеве по состоянию на 22 сентября.

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Цены на топливо в Киеве 22 сентября

SOCAR:

NANO 100 — 104 грн/л;

DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;

NANO ДП — 103 грн/л;

NANO 95 — 97,9 грн/л

А-95 — 94,9 грн/л;

LPG — 45,5 грн/л;

AdBlue — 59,9 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС SOCAR. Фото: Новини.LIVE

ОККО:

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plus 100 — 99,90 грн/л;

pulls 95 — 95,90 грн/л;

A-95 Euro — 92,90 грн/л;

pulls ДП — 99,90 грн/л;

ДП Евро — 99,90 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

UPG:

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upg 100 — 99,90 грн/л;

upg 95 — 91,90 грн/л;

A-95 — 88,90 грн/л;

Euro ДП — 97,90 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

UKRNAFTA:

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95 — 88,90;

92 — 86,90;

ДП — 98,90;

95 euro — 91,90 грн.

Стоимость топлива на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта топливного рынка и директора "А-95" Сергея Куюна, киевские автозаправочные станции готовятся массово обустраивать укрытия. По его словам, АЗС не ждут соответствующих решений от государственных или городских органов.

А 15 сентября российские оккупанты нанесли удар по двум АЗС в Голосеевском и Дарницком районах Киева. В частности, зафиксированы разрушения на объекте "Укрнафты".