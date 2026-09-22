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Главная Киев Цены на АЗС Киева превысили 100 грн: актуальная стоимость топлива

Цены на АЗС Киева превысили 100 грн: актуальная стоимость топлива

Ua ru
22 сентября 2026 13:42
Репортаж
Цены на топливо в Киеве 22 сентября: стоимость превысила 100 грн
Цены на АЗС SOCAR в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на автозаправочных станциях Киева превысили 100 грн. В частности, новая цена зафиксирована в сети SOCAR. В то же время на АЗС UPG обычный А-95 подешевел на гривну.

Новини.LIVE сообщают актуальные цены на топливо в Киеве по состоянию на 22 сентября.

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Цены на топливо в Киеве 22 сентября

SOCAR:

  • NANO 100 — 104 грн/л;
  • DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
  • NANO ДП — 103 грн/л;
  • NANO 95 — 97,9 грн/л
  • А-95 — 94,9 грн/л;
  • LPG — 45,5 грн/л;
  • AdBlue — 59,9 грн/л.
Ціни на АЗС SOCAR у Києві 22 вересня
Стоимость топлива на АЗС SOCAR. Фото: Новини.LIVE

ОККО:

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  • plus 100 — 99,90 грн/л;
  • pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • A-95 Euro — 92,90 грн/л;
  • pulls ДП — 99,90 грн/л;
  • ДП Евро — 99,90 грн/л.
Ціни на АЗС ОККО у Києві 22 вересня
Стоимость топлива на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

UPG:

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  • upg 100 — 99,90 грн/л;
  • upg 95 — 91,90 грн/л;
  • A-95 — 88,90 грн/л;
  • Euro ДП — 97,90 грн/л.
Ціни на АЗС UPG у Києві 22 вересня
Стоимость топлива на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

UKRNAFTA:

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  • 95 — 88,90;
  • 92 — 86,90;
  • ДП — 98,90;
  • 95 euro — 91,90 грн.
Ціни на АЗС Укрнафта у Києві 22 вересня
Стоимость топлива на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта топливного рынка и директора "А-95" Сергея Куюна, киевские автозаправочные станции готовятся массово обустраивать укрытия. По его словам, АЗС не ждут соответствующих решений от государственных или городских органов.

А 15 сентября российские оккупанты нанесли удар по двум АЗС в Голосеевском и Дарницком районах Киева. В частности, зафиксированы разрушения на объекте "Укрнафты".

цены на топливо Киев бензин АЗС топливо
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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