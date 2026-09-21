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Главная Киев На АЗС в Киеве будут массово устанавливать укрытия

На АЗС в Киеве будут массово устанавливать укрытия

Ua ru
21 сентября 2026 18:51
Эксклюзив
АЗС в Киеве будут массово устанавливать укрытия
АЗС в Киеве после российского нападения. Фото: ГСЧС

Эксперт по рынку топлива и директор компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что на автозаправочных станциях в Киеве будут массово устанавливать укрытия. По его словам, они не ждут решений от государства или городских властей.

Об этом Сергей Куюн эксклюзивно рассказал в эфире "Київського часу".

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Навесы на АЗС

Куюн подчеркнул, что бизнес не будет ждать. По его словам, некоторые АЗС уже установили укрытия в Киевской области, чтобы защитить людей.

"На востоке, там, где люди уже несколько месяцев живут в таких условиях, десятками просто возводят мобильные укрытия. Это временные бетонные укрытия", — отметил эксперт.

По его словам, после атак на автозаправочных станциях начали обустраивать защитные конструкции — габионы и мобильные бетонные укрытия.

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На востоке страны такие сооружения уже производят в значительных объемах, десятками единиц, тогда как компании, специализирующиеся на изготовлении временных укрытий, сейчас имеют значительное количество заказов.

Он также отметил, что аналогичная масштабная установка защитных конструкций на АЗС ожидается и в Киеве.

Как писали Новини.LIVE, по состоянию на 21 сентября на столичных АЗС стоимость топлива остается ниже 100 грн за литр. Максимальная цена среди проанализированных предложений составляет 99,90 грн/л.

А 15 сентября Россия нанесла удары по двум автозаправочным станциям в Голосеевском и Дарницком районах Киева, в результате чего имеются разрушения. «Новости.LIVE» подготовили фоторепортаж.

война АЗС Киевская область укрытия защита
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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