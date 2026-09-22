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Головна Київ Ціни на АЗС Києва перетнули 100 грн: актуальна вартість пального

Ціни на АЗС Києва перетнули 100 грн: актуальна вартість пального

Ua ru
22 вересня 2026 13:42
Репортаж
Ціни на пальне в Києві 22 вересня: вартість перевищила 100 грн
Ціни на АЗС SOCAR у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на автозаправних станціях Києва перевищили 100 грн. Зокрема, нову ціну зафіксовано у мережі SOCAR. Водночас на АЗС UPG звичайний А-95 подешевшав на гривню.

Новини.LIVE розповідають актуальні ціни на пальне у Києві станом на 22 вересня.

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Ціни на пальне в Києві 22 вересня

SOCAR: 

  • NANO 100 — 104 грн/л;
  • DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
  • NANO ДП — 103 грн/л;
  • NANO 95 — 97.9 грн/л
  • А-95 — 94.9 грн/л;
  • LPG — 45.5 грн/л;
  • AdBlue — 59.9 грн/л.
Ціни на АЗС SOCAR у Києві 22 вересня
Вартість пального на АЗС SOCAR. Фото: Новини.LIVE

ОККО:

  • plus 100 — 99.90 грн/л;
  • pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • A-95 Euro — 92,90 грн/л;
  • pulls ДП — 99,90 грн/л;
  • ДП Євро — 99,90 грн/л.
Ціни на АЗС ОККО у Києві 22 вересня
Вартість пального на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

UPG:

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  • upg 100 — 99.90 грн/л;
  • upg 95 — 91,90 грн/л;
  • A-95 — 88,90 грн/л;
  • Euro ДП — 97,90 грн/л.
Ціни на АЗС UPG у Києві 22 вересня
Вартість пального на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

UKRNAFTA:

  • 95 — 88,90;
  • 92 — 86,90;
  • ДП — 98,90;
  • 95 euro — 91,90 грн.
Ціни на АЗС Укрнафта у Києві 22 вересня
Вартість пального на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта паливного ринку та директора "А-95" Сергія Куюна, київські автозаправні станції готуються масово облаштовувати укриття. За його словами, АЗС не чекають відповідних рішень від державних чи міських органів.

А 15 вересня російські окупанти завдали удару по двох АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Зокрема, є руйнування "Укрнафти".

ціни на паливо Київ бензин АЗС паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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