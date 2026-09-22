Ціни на пальне в Києві 22 вересня: вартість перевищила 100 грн

Ціни на АЗС SOCAR у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на автозаправних станціях Києва перевищили 100 грн. Зокрема, нову ціну зафіксовано у мережі SOCAR. Водночас на АЗС UPG звичайний А-95 подешевшав на гривню.

Новини.LIVE розповідають актуальні ціни на пальне у Києві станом на 22 вересня.

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Ціни на пальне в Києві 22 вересня

SOCAR:

NANO 100 — 104 грн/л;

DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;

NANO ДП — 103 грн/л;

NANO 95 — 97.9 грн/л

А-95 — 94.9 грн/л;

LPG — 45.5 грн/л;

AdBlue — 59.9 грн/л.

Вартість пального на АЗС SOCAR. Фото: Новини.LIVE

ОККО:

plus 100 — 99.90 грн/л;

pulls 95 — 95,90 грн/л;

A-95 Euro — 92,90 грн/л;

pulls ДП — 99,90 грн/л;

ДП Євро — 99,90 грн/л.

Вартість пального на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

UPG:

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upg 100 — 99.90 грн/л;

upg 95 — 91,90 грн/л;

A-95 — 88,90 грн/л;

Euro ДП — 97,90 грн/л.

Вартість пального на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

UKRNAFTA:

95 — 88,90;

92 — 86,90;

ДП — 98,90;

95 euro — 91,90 грн.

Вартість пального на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта паливного ринку та директора "А-95" Сергія Куюна, київські автозаправні станції готуються масово облаштовувати укриття. За його словами, АЗС не чекають відповідних рішень від державних чи міських органів.

А 15 вересня російські окупанти завдали удару по двох АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Зокрема, є руйнування "Укрнафти".