Ціни на пальне в Києві 22 вересня: вартість перевищила 100 грн

Ціни на АЗС Києва перетнули 100 грн: актуальна вартість пального
Ціни на пальне на автозаправних станціях Києва перевищили 100 грн. Зокрема, нову ціну зафіксовано у мережі SOCAR. Водночас на АЗС UPG звичайний А-95 подешевшав на гривню.
Новини.LIVE розповідають актуальні ціни на пальне у Києві станом на 22 вересня.
Ціни на пальне в Києві 22 вересня
SOCAR:
- NANO 100 — 104 грн/л;
- DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
- NANO ДП — 103 грн/л;
- NANO 95 — 97.9 грн/л
- А-95 — 94.9 грн/л;
- LPG — 45.5 грн/л;
- AdBlue — 59.9 грн/л.
ОККО:
- plus 100 — 99.90 грн/л;
- pulls 95 — 95,90 грн/л;
- A-95 Euro — 92,90 грн/л;
- pulls ДП — 99,90 грн/л;
- ДП Євро — 99,90 грн/л.
UPG:
- upg 100 — 99.90 грн/л;
- upg 95 — 91,90 грн/л;
- A-95 — 88,90 грн/л;
- Euro ДП — 97,90 грн/л.
UKRNAFTA:
- 95 — 88,90;
- 92 — 86,90;
- ДП — 98,90;
- 95 euro — 91,90 грн.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта паливного ринку та директора "А-95" Сергія Куюна, київські автозаправні станції готуються масово облаштовувати укриття. За його словами, АЗС не чекають відповідних рішень від державних чи міських органів.
А 15 вересня російські окупанти завдали удару по двох АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Зокрема, є руйнування "Укрнафти".