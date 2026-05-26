Главная Киев Цены на проезд, воду и свет: изменения в Киеве с 1 июня

Цены на проезд, воду и свет: изменения в Киеве с 1 июня

Дата публикации 26 мая 2026 13:57
Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 1 июня 2026 года не изменятся цены на проезд в общественном транспорте, несмотря на последние дискуссии. Также не ожидается пересмотра стоимости основных коммунальных тарифов для населения.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Стоимость проезда в общественном транспорте

В Киеве с 1 июня не предусмотрено резкого или мгновенного повышения тарифов на проезд в муниципальном транспорте. Ввести новую стоимость в 30 гривен за поездку планируют уже с 15 июля.

Однако до 14 июля 2026 года можно приобрести поездки на транспортную карточку по старому тарифу — они будут действовать до 14 сентября 2026 года.

Сейчас в коммунальном общественном транспорте Киева проезд в метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, фуникулере и городской электричке стоит 8 гривен. В маршрутках — 20 гривен.

Цены на коммунальные услуги в Киеве с 1 июня

В июне тариф на электроэнергию останется неизменным. Для бытовых потребителей он останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. Также и в дальнейшем будет действовать ночной тариф (23:00-07:00) для владельцев двухзонных счетчиков — 2,16 грн за 1 кВт-ч. Согласно решению правительства, такие цены будут как минимум до 31 октября 2026 года.

Цена на газ также не будет меняться. С 1 июня большинство бытовых потребителей, которые являются клиентами Нафтогаз Украины, и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.

В Киевводоканале не сообщали о повышении стоимости услуг, поэтому изменения тарифов на воду также не ожидается. Для столицы сейчас действуют примерно такие тарифы:

  • водоснабжение — около 16,16 грн за кубометр;
  • водоотвод — около 14,22 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевсовете выдвинули ультиматум по повышению тарифов на проезд. Депутат Андрей Витренко заявил, если стоимость проезда вырастет, транспортные предприятия должны остаться без дотаций.

В случае подорожания проезда, проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. Он может стоить 4875 грн.

тарифы коммунальные услуги Киев общественный транспорт
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
