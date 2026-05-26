Ціни на проїзд, воду та світло: зміни у Києві з 1 червня

У Києві з 1 червня 2026 року не зміняться ціни на проїзд у громадському транспорті попри останні дискусії. Також не очікується перегляду вартості основних комунальних тарифів для населення.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Вартість проїзду у громадському транспорті

У Києві з 1 червня не передбачено різкого чи миттєвого підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті. Запровадити нову вартість у 30 гривень за поїздку планують вже з 15 липня.

Однак до 14 липня 2026 року можна придбати поїздки на транспортну картку за старим тарифом — вони лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Зараз у комунальному громадському транспорті Києва проїзд у метро, автобусі, тролейбусі, трамваї, фунікулері і міській електричці коштує 8 гривень. У маршрутках — 20 гривень.

Ціни на комунальні послуги в Києві з 1 червня

У червні тариф на електроенергію залишиться незмінним. Для побутових споживачів він залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Також й надалі діятиме нічний тариф (23:00–07:00) для власників двозонних лічильників — 2,16 грн за 1 кВт-год. Згідно з рішенням уряду, такі ціни будуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Ціна на газ також не буде мінятися. З 1 червня більшість побутових споживачів, які є клієнтами Нафтогаз України, і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр.

У Київводоканалі не повідомляли про підвищення вартості послуг, тому зміни тарифів на воду також не очікується. Для столиці зараз діють приблизно такі тарифи:

водопостачання — близько 16,16 грн за кубометр;

водовідведення — близько 14,22 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Київраді висунули ультиматум щодо підвищення тарифів на проїзд. Депутат Андрій Вітренко заявив, якщо вартість проїзду зросте, транспортні підприємства мають залишитися без дотацій.

У разі здорожчання проїзду, проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. Він може коштувати 4875 грн.