Цены на топливо в Киеве: какая стоимость дизеля и бензина на АЗС сегодня

Цены на топливо в Киеве: какая стоимость дизеля и бензина на АЗС сегодня

Дата публикации 23 мая 2026 18:20
Цены на топливо в Киеве: какая стоимость дизеля и бензина на АЗС сегодня
Цены на АЗС, Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области по состоянию на 23 мая остается стабильной без резких изменений. Самым дорогим традиционно остается премиальный бензин и дизельное топливо в крупных сетях АЗС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Auto.ria.

Цены на топливо в Киеве 23 мая

По обновленным данным, средняя цена бензина А-95+ в регионе составляет 79,95 грн/л, бензина А-95 — 75,46 грн/л, а А-92 — 67,76 грн/л. Дизельное топливо продают в среднем по 86,99 грн/л, тогда как автогаз стоит 46,80 грн/л.

Самые высокие цены на бензин А-95 и дизель предлагают сети SOCAR, WOG и ОККО. Здесь бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, премиальный А-95+ — 82,90-83,90 грн/л, а дизель — 89,90 грн/л. Автогаз в этих сетях продают по 48,90 грн/л.

В то же время одни из самых низких цен на бензин А-95 зафиксированы в сетях Авантаж 7 и БРСМ-Нафта — 72,94-72,98 грн/л. В Mango цена также составляет 72,98 грн/л.

Самое дешевое дизельное топливо сейчас можно приобрести на АЗС Авантаж 7 — по 82,84 грн/л. В сети БРСМ-Нафта дизель стоит 83,98 грн/л, а в AMIC — 84,98 грн/л.

Автомобильный газ самый доступный в сети Авантаж 7 — 44,95 грн/л. В AMIC и Marshal автогаз продают по 45,49 грн/л.

Отдельно стоит отметить сеть KLO, где бензин А-92 стоит 70,90 грн/л, а дизель — 87,40 грн/л. В UPG бензин А-95 продают по 77,40 грн/л, а дизель — по 86,90 грн/л.

Скільки коштує пальне у Києві 23 травня
Цены на АЗС Киева. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, депутаты Киевсовета заявили о возможном недополучении столичным бюджетом значительных средств от рекламы в метро. По их оценкам, реальные доходы от рекламных площадей в подземке могут в несколько раз превышать официально задекларированные поступления.

Также в горсовете отметили необходимость изменить транспортную модель Киева и сделать формирование тарифов более прозрачным. Для проверки реальных финансовых показателей депутаты уже подали официальный запрос к мэру Киева Виталию Кличко.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
