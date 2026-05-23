Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Ціни на пальне у Києві: яка вартість дизелю та бензину на АЗС сьогодні

Ціни на пальне у Києві: яка вартість дизелю та бензину на АЗС сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 18:20
Ціни на пальне у Києві: яка вартість дизелю та бензину на АЗС сьогодні
Ціни на АЗС, Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та області станом станом на 23 травня залишається стабільною без різких змін. Найдорожчим традиційно залишається преміальний бензин та дизельне пальне у великих мережах АЗС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Auto.ria.

Ціни на пальне у Києві 23 травня

За оновленими даними, середня ціна бензину А-95+ у регіоні становить 79,95 грн/л, бензину А-95 — 75,46 грн/л, а А-92 — 67,76 грн/л. Дизельне пальне продають у середньому по 86,99 грн/л, тоді як автогаз коштує 46,80 грн/л.

Найвищі ціни на бензин А-95 та дизель пропонують мережі SOCAR, WOG та ОККО. Тут бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, преміальний А-95+ — 82,90-83,90 грн/л, а дизель — 89,90 грн/л. Автогаз у цих мережах продають по 48,90 грн/л.

Водночас одні з найнижчих цін на бензин А-95 зафіксовані у мережах Авантаж 7 та БРСМ-Нафта — 72,94–72,98 грн/л. У Mango ціна також становить 72,98 грн/л.

Читайте також:

Найдешевше дизельне пальне наразі можна придбати на АЗС Авантаж 7 — по 82,84 грн/л. У мережі БРСМ-Нафта дизель коштує 83,98 грн/л, а в AMIC — 84,98 грн/л.

Автомобільний газ найдоступніший у мережі Авантаж 7 — 44,95 грн/л. У AMIC та Marshal автогаз продають по 45,49 грн/л.

Окремо варто зазначити мережу KLO, де бензин А-92 коштує 70,90 грн/л, а дизель — 87,40 грн/л. У UPG бензин А-95 продають по 77,40 грн/л, а дизель — по 86,90 грн/л.

Скільки коштує пальне у Києві 23 травня
Ціни на АЗС Києва. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, депутати Київради заявили про можливе недоотримання столичним бюджетом значних коштів від реклами у метро. За їхніми оцінками, реальні прибутки від рекламних площ у підземці можуть у кілька разів перевищувати офіційно задекларовані надходження.

Також у міськраді наголосили на необхідності змінити транспортну модель Києва та зробити формування тарифів прозорішим. Для перевірки реальних фінансових показників депутати вже подали офіційний запит до мера Києва Віталія Кличка.

ціни на паливо Київ Ціни на пальне
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації