Ціни на пальне у Києві: яка вартість дизелю та бензину на АЗС сьогодні

Ціни на АЗС, Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та області станом станом на 23 травня залишається стабільною без різких змін. Найдорожчим традиційно залишається преміальний бензин та дизельне пальне у великих мережах АЗС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Auto.ria.

Ціни на пальне у Києві 23 травня

За оновленими даними, середня ціна бензину А-95+ у регіоні становить 79,95 грн/л, бензину А-95 — 75,46 грн/л, а А-92 — 67,76 грн/л. Дизельне пальне продають у середньому по 86,99 грн/л, тоді як автогаз коштує 46,80 грн/л.

Найвищі ціни на бензин А-95 та дизель пропонують мережі SOCAR, WOG та ОККО. Тут бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, преміальний А-95+ — 82,90-83,90 грн/л, а дизель — 89,90 грн/л. Автогаз у цих мережах продають по 48,90 грн/л.

Водночас одні з найнижчих цін на бензин А-95 зафіксовані у мережах Авантаж 7 та БРСМ-Нафта — 72,94–72,98 грн/л. У Mango ціна також становить 72,98 грн/л.

Читайте також:

Найдешевше дизельне пальне наразі можна придбати на АЗС Авантаж 7 — по 82,84 грн/л. У мережі БРСМ-Нафта дизель коштує 83,98 грн/л, а в AMIC — 84,98 грн/л.

Автомобільний газ найдоступніший у мережі Авантаж 7 — 44,95 грн/л. У AMIC та Marshal автогаз продають по 45,49 грн/л.

Окремо варто зазначити мережу KLO, де бензин А-92 коштує 70,90 грн/л, а дизель — 87,40 грн/л. У UPG бензин А-95 продають по 77,40 грн/л, а дизель — по 86,90 грн/л.

Ціни на АЗС Києва. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, депутати Київради заявили про можливе недоотримання столичним бюджетом значних коштів від реклами у метро. За їхніми оцінками, реальні прибутки від рекламних площ у підземці можуть у кілька разів перевищувати офіційно задекларовані надходження.

Також у міськраді наголосили на необхідності змінити транспортну модель Києва та зробити формування тарифів прозорішим. Для перевірки реальних фінансових показників депутати вже подали офіційний запит до мера Києва Віталія Кличка.