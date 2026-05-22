В Киевсовете заявили о 120 млн грн теневых доходов от рекламы в метро
Депутаты Киевсовета заявили о возможной масштабной схеме недополучения средств от рекламы в метро столицы. По их оценкам, реальные доходы от рекламных площадей в подземке могут в несколько раз превышать официальные поступления в городской бюджет.
Об этом в эфире "Київського часу" сообщил депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Андрей Витренко.
Городской бюджет Киева теряет миллионы
По словам Витренко, в 2025 году Киевский метрополитен перечислил в бюджет города лишь около 30 миллионов гривен доходов от рекламной деятельности.
В то же время депутаты провели собственное исследование рекламного рынка в метро и пришли к выводу, что фактические доходы могут быть значительно больше.
За основу анализа взяли 705 вагонов столичного метро. Депутаты исследовали схемы размещения рекламы внутри вагонов и сравнили официальные тарифы с рыночными коммерческими предложениями.
При этом в подсчетах не учитывали рекламу на станциях метро, эскалаторах, мониторах и внешнее брендирование поездов.
По словам Витренко, разница между реальными доходами и официальными поступлениями может оседать на счетах частных компаний-посредников.
"Городской бюджет получает лишь мизерную часть от реальной стоимости рекламного рынка в подземке", — заявил депутат.
В Киевсовете отмечают, что речь идет о потенциальных потерях для бюджета столицы на десятки миллионов гривен ежегодно.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Андрей Ковалев заявил, что Киевский метрополитен остается одной из подземок мира с наибольшим количеством рекламы, а информация о доходах от рекламных площадей и аренды коммунального имущества должна быть публичной.
А также депутаты Киевсовета отметили необходимость изменить транспортную модель столицы и перейти к более прозрачной системе формирования тарифов. Чтобы получить реальные данные о доходах, к мэру Киева Виталию Кличко уже направили официальный депутатский запрос.