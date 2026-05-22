Главная Киев В Киевсовете заявили о 120 млн грн теневых доходов от рекламы в метро

Дата публикации 22 мая 2026 17:22
Люди у метро. Фото: Новини.LIVE

Депутаты Киевсовета заявили о возможной масштабной схеме недополучения средств от рекламы в метро столицы. По их оценкам, реальные доходы от рекламных площадей в подземке могут в несколько раз превышать официальные поступления в городской бюджет.

Об этом в эфире "Київського часу" сообщил депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Андрей Витренко.

Городской бюджет Киева теряет миллионы

По словам Витренко, в 2025 году Киевский метрополитен перечислил в бюджет города лишь около 30 миллионов гривен доходов от рекламной деятельности.

В то же время депутаты провели собственное исследование рекламного рынка в метро и пришли к выводу, что фактические доходы могут быть значительно больше.

За основу анализа взяли 705 вагонов столичного метро. Депутаты исследовали схемы размещения рекламы внутри вагонов и сравнили официальные тарифы с рыночными коммерческими предложениями.

При этом в подсчетах не учитывали рекламу на станциях метро, эскалаторах, мониторах и внешнее брендирование поездов.

По словам Витренко, разница между реальными доходами и официальными поступлениями может оседать на счетах частных компаний-посредников.

"Городской бюджет получает лишь мизерную часть от реальной стоимости рекламного рынка в подземке", — заявил депутат.

В Киевсовете отмечают, что речь идет о потенциальных потерях для бюджета столицы на десятки миллионов гривен ежегодно.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Андрей Ковалев заявил, что Киевский метрополитен остается одной из подземок мира с наибольшим количеством рекламы, а информация о доходах от рекламных площадей и аренды коммунального имущества должна быть публичной.

А также депутаты Киевсовета отметили необходимость изменить транспортную модель столицы и перейти к более прозрачной системе формирования тарифов. Чтобы получить реальные данные о доходах, к мэру Киева Виталию Кличко уже направили официальный депутатский запрос.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
