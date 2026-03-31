Цены на топливо в Киеве не изменились: дизель стоит 87,99 грн
В Киеве по состоянию на 31 марта цены на топливо остаются очень высокими. За последние сутки подорожание не зафиксировано. Дизельное топливо стремительно приближается к отметке 91 грн за литр.
Цены на топливо в Киеве 31 марта
На одной из заправок OKKO по состоянию на сегодня цены на топливо следующие:
- бензин A-100 — 84,99 грн за литр,
- бензин A-95 — 77,99 грн за литр,
- ДТ евро — 87,99 грн за литр,
- Pulls ДТ — 90,99 грн за литр,
- автогаз — 47,99 грн за литр.
На АЗС UPG цены несколько ниже:
- бензин A-100 — 80,90 грн за литр,
- бензин A-95 — 74,90 грн за литр,
- дизель — 84,90 грн за литр.
В то же время на заправках SOCAR дизельное топливо премиум класса уже достигло 90,99 грн за литр, бензин A-95 — 74,99 грн, а A-100 — 84,99 грн. Автогаз остается значительно дешевле — около 41,98 грн за литр.
Как сообщали Новини.LIVE, в столичных магазинах накануне Пасхи появились паски разных ценовых категорий. Самое дорогое предложение — шоколадная паска Dolce & Gabbana за около 5000 грн. Однако есть и более бюджетные варианты.
Кроме того, в популярном супермаркете Киева паска стоит 99 999 грн. Это изделие весом 360 граммов.
