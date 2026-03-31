Цены на топливо в Киеве не изменились: дизель стоит 87,99 грн

Цены на топливо в Киеве 31 марта.

В Киеве по состоянию на 31 марта цены на топливо остаются очень высокими. За последние сутки подорожание не зафиксировано. Дизельное топливо стремительно приближается к отметке 91 грн за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 31 марта

На одной из заправок OKKO по состоянию на сегодня цены на топливо следующие:

бензин A-100 — 84,99 грн за литр,

бензин A-95 — 77,99 грн за литр,

ДТ евро — 87,99 грн за литр,

Pulls ДТ — 90,99 грн за литр,

автогаз — 47,99 грн за литр.

Цены на АЗС ОККО в Киеве 31 марта.

На АЗС UPG цены несколько ниже:

бензин A-100 — 80,90 грн за литр,

бензин A-95 — 74,90 грн за литр,

дизель — 84,90 грн за литр.

Стоимость топлива на АЗС UPG в Киеве.

В то же время на заправках SOCAR дизельное топливо премиум класса уже достигло 90,99 грн за литр, бензин A-95 — 74,99 грн, а A-100 — 84,99 грн. Автогаз остается значительно дешевле — около 41,98 грн за литр.

Читайте также:

Цены на АЗС SOCAR 31 марта.

Средние цены на топливо в Киевской области

Средняя стоимость топлива в Киевской области.

