Этой ночью многие киевляне ночевали в подземке

Столичное метро во время воздушной атаки. Фото: соцсети

Сегодня ночью снова в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Она происходит после вчерашней ночной массированной атаки россиян. Так, в ночь на воскресенье с территории РФ противник атаковал Украину ударными дронами типа Shahed, большинство из которых захватчики направили на Киев.

Воздушная тревога продолжается. Украинцы до сих пор находятся в укрытии. Выкладывают фотографии в соцсети.

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Киевляне во время воздушной атаки чаще всего ищут убежища в столичной подземке. Люди берут с собой все необходимое в тревожном чемодане. Не забывают о своих животных.

Киевляне прячутся в подземке. Фото: соцсети

Новости.LIVE писали также о досадном случае в столичной подземке на станции "Минская". Вход в метро был закрыт. Людей не пускали. Возмущенные горожане выкладывали видео в соцсети.

Напомним, минувшей ночью враг в очередной раз атаковал столицу. Это была четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.

Как отмечают представители местных властей, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — баражирующими боеприпасами "Shahed".