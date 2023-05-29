Цієї ночі чимало киян ночувало у підземці

Столичне метро під час повітряної атаки. Фото: соцмережі

Сьогодні вночі знову в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Вона відбувається після вчорашньої нічної масованої атаки росіян. Так, в ніч проти неділі з території РФ противник атакував Україну ударними дронами типу Shahed, більшість з яких загарбники направили на Київ.

Повітряна тривога триває. Українці досі перебувають в укритті. Викладають світлини у соцмережі.

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Кияни ховаються у підземці. Фото: соцмережі

Новини.LIVE писали також про прикрий випадок у столичній підземці на станції "Мінська". Вхід у метро був зачинений. Людей не пускали. Обурені містяни викладали відео у соцмережі.

Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".