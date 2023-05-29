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Цієї ночі чимало киян ночувало у підземці

29 травня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Цієї ночі чимало киян ночувало у підземці
Столичне метро під час повітряної атаки. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні вночі знову в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Вона відбувається після вчорашньої нічної масованої атаки росіян. Так, в ніч проти неділі з території РФ противник атакував Україну ударними дронами типу Shahed, більшість з яких загарбники направили на Київ.

Повітряна тривога триває. Українці досі перебувають в укритті. Викладають світлини у соцмережі.

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Кияни під час повітряної атаки найчастіше шукають прихисток у столичній пдіземці. Люди беруть з собою усе необхідне у тривожній валізі. Не забувають про своїх тварин. 

Кияни ховаються у підземці. Фото: соцмережі

Новини.LIVE писали також про прикрий випадок у столичній підземці на станції "Мінська". Вхід у метро був зачинений.  Людей не пускали. Обурені містяни викладали відео у соцмережі.

Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була  найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".

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