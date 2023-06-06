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Этой ночью враг бил по Киеву крылатыми ракетами: все цели уничтожены

6 июня 2023 05:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Этой ночью враг бил по Киеву крылатыми ракетами: все цели уничтожены
Киевляне прячутся в метро во время воздушной тревоги. Фото: Столичный метрополитен
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью враг снова совершил атаку на Украину. Воздушная тревога была объявлена на всей территории. И снова изрядно досталось столице.

Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram о последствиях ночной атаки на Киев.

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Сообщается, что враг целил по Киеву крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены традиционно — из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага! Все сбиты, попаданий не было", — говорится в сообщении КМВА.

Также сообщается, что в результате падения обломков в Деснянском районе повреждено:

  • дорожное покрытие,
  • линии электропередач троллейбусного сообщения,
  • частично выбиты окна магазина.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что информации о пострадавших пока нет.

Напомним, враг запустил более 250 воздушных целей по Киеву за май. Столицу атаковали аэробалистическими ракетами "Кинжал" (7 шт), баллистическими ракетами "Искандер" (13 шт), крылатыми ракетами (65 шт) и беспилотниками (169 шт).

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