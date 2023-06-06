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У Києві лунають вибухи: працює ППО

6 червня 2023 03:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Києві лунають вибухи: працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Києві лунають вибухи.

Про це повідомляє у Telegram КМВА. В адміністрації, кажуть, що працює ППО.

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03:38:

Віталій Кличко повідомляє, що є виклик у Дарницький район. Служби прямують на місце. 

Нагадаємо, більшість укриттів у Києві наразі доступні для жителів міста. При цьому значна кількість бомбосховищ не придатні для тривалого перебування у ньому людей — там немає меблів, санвузлів, а подекуди навіть вентиляції.

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