У Києві лунають вибухи, працює ППО

У Києві лунають вибухи.

Про це повідомляє у Telegram КМВА. В адміністрації, кажуть, що працює ППО.

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03:38:

Віталій Кличко повідомляє, що є виклик у Дарницький район. Служби прямують на місце.

Нагадаємо, більшість укриттів у Києві наразі доступні для жителів міста. При цьому значна кількість бомбосховищ не придатні для тривалого перебування у ньому людей — там немає меблів, санвузлів, а подекуди навіть вентиляції.