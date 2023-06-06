У Києві лунають вибухи: працює ППО
6 червня 2023 03:34
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи.
Про це повідомляє у Telegram КМВА. В адміністрації, кажуть, що працює ППО.
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03:38:
Віталій Кличко повідомляє, що є виклик у Дарницький район. Служби прямують на місце.
Нагадаємо, більшість укриттів у Києві наразі доступні для жителів міста. При цьому значна кількість бомбосховищ не придатні для тривалого перебування у ньому людей — там немає меблів, санвузлів, а подекуди навіть вентиляції.