Цієї ночі ворог бив по Києву крилатими ракетами: усі цілі знищені

Кияни ховаються у метро під час повітряної тривоги. Фото: Столичний метрополітен

Цієї ночі ворог знову здіснив атаку на Україну. Повітряна тривога була оголошена по всій території. І знову добряче дісталося столиці.

Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram про наслідки нічної атаки на Київ.

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Повідомляється, що ворог цілив по Києву крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно - із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога! Всі збиті, влучань не було", — йдеться в повідомленні КМВА.

Також повідомляється, що внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено:

дорожнє покриття,

лінії електропередач тролейбусного сполучення,

частково вибиті вікна магазину.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що інформаціїї щодо потерпілих наразі немає.

Нагадаємо, ворог запустив понад 250 повітряних цілей по Києву за травень. Столицю атакували аеробалістичними ракетами "Кинжал" (7 шт), балістичними ракетами "Іскандер" (13 шт), крилатими ракетами (65 шт) та безпілотниками (169 шт).