В Броварах нетрезвый депутат въехал в толпу людей — местные СМИ

Глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко проходит алкотест. Фото: скриншот

В Броварах Киевской области внедорожник въехал в толпу. Местные СМИ пишут, что за рулем был депутат, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Трибуна Бровары".

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По предварительному сообщению, внедорожником руководил глава райгосадминистрации города Владимир Майбоженко. ДТП произошло вблизи городского завода порошковой металлургии "Порошинка".

В результате инцидента три человека получили сильные переломы, одного доставали из-под колес автомобиля. Среди пострадавших ребенок.

На место ДТП прибыли экипажи патрульной полиции. За результатом алкогольного теста установили, что в крови чиновника 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.

Напомним, ранее в ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве, превысив скорость в 20 раз.

В то же время не так давно в Оболонском районе столицы нетрезвый водитель на автомобиле BMW сбил двух человек, в результате чего погибла женщина, другой пострадавший госпитализирован.