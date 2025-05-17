В Броварах нападающий ударил мужчину ножом - его задержали

Задержание нападавшего. Фото: Нацполиция

В городе Бровары Киевской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который ударил ножом другого гражданина. Это произошло во время конфликта, который перерос в драку.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram в субботу, 17 мая.

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Ударил ножом во время конфликта

14 мая в 21:00 полиция получила сообщение от медиков о госпитализации мужчины с ножевым ранением. Было установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

"В разгар схватки фигурант достал нож и нанес потерпевшему удар в область грудной клетки", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 32-летнего нападающего и поместили его в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по факту нанесения тяжкого телесного повреждения, следствие продолжается.

Скриншот поста полиции

Напомним, на днях в столичном отеле произошла стрельба, полиция задержала злоумышленника.

Также в селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина застрелил военного и его тещу.