ЗМІ показали кадри з місця стрілянини у Софіївській Борщагівці

Поліцейські. Ілюстративне фото: Поліція Києва

У селі Софіївська Борщагівка Київської області в четвер, 8 травня, чоловік розстріляв двох людей. За попередніми даними, це був військовий та його теща.

Відео з камер спостереження поблизу місця оприлюднила УП.

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Вбивство на Київщині

На відео видно, як чоловік розстріляв автомобіль, у якому, ймовірно, перебував один із загиблих.

Потім зловмисник зайшов на подвір'я будинку, де, за даними УП, розстріляв жінку.

Правоохоронці з'ясували, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів, але потім між ними стався конфлікт щодо оплати — військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

"У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома", — йдеться у повідомленні.

Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці оточили будинок та протягом години затримали чоловіка.

Скриншот допису поліції

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який розстріляв двох людей в Софіївській Борщагівці.

За словами очевидця, нападник ніс додому дрова й побачив біля свого будинку припарковану автівку та сказав, що з’ясує, у чому справа. Невдовзі сусід почув звуки пострілів.