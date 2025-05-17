У Броварах нападник вдарив чоловіка ножем — його затримали

Затримання нападника. Фото: Нацполіція

У місті Бровари Київської області поліція повідомила про підозру чоловіку, який вдарив ножем іншого громадянина. Це сталося під час конфлікту, який переріс в бійку.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у Telegram у суботу, 17 травня.

Реклама

Читайте також:

Вдарив ножем під час конфлікту

14 травня о 21:00 поліція отримала повідомлення від медиків про ушпиталення чоловіка з ножовим пораненням. Було встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

"У розпалі сутички фігурант дістав ніж та завдав потерпілому удар в область грудної клітини", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 32-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактом завдання тяжкого тілесного ушкодження, слідство триває.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, днями у столичному готелі сталася стрілянина, поліція затримала зловмисника.

Також у селі Софіївська Борщагівка поблизу Києва чоловік застрелив військового та його тещу.