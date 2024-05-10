В Броварах задержали злоумышленника, который угрожал полицейским оружием

Задержание злоумышленника. Скриншот видео Полиции Киевской области

В Броварах правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал полицейским оружием. В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

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Что известно об инциденте

Вечером в среду, 8 мая, нетрезвый 50-летний мужчина хулиганил в заведении. Когда полицейские прибыли по вызову, он начал бросаться на правоохранителей, в частности угрожал им оружием. Нарушителя задержали, а оружие у него изъяли.

Фигурантом оказался ранее судимый местный житель. Ему объявили о подозрении за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесении телесных повреждений полицейскому (часть третья статьи 296, части первая и вторая статьи 345 Уголовного кодекса Украины). За совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который в состоянии опьянения бросил собаку об асфальт. Задержанному объявили о подозрении в жестоком обращении с животным.

Также мы сообщали о том, что в Киеве будут судить троих мужчин, которые совершили разбойное нападение на своего товарища, потому что хотели завладеть криптовалютой.