Взрыв в Буче — неизвестный подорвал гранату в автомобиле 59-летнего мужчины

Автомобиль, в котором подорвали гранату в Буче. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook в пятницу, 21 июня.

Читайте также:

Подрыв гранаты в Буче

"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", — говорится в сообщении.

Автомобиль, в котором подорвали гранату в Буче. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

По предварительной информации, к 59-летнему водителю автомобиля КІА сел неизвестный мужчина. Он просил отвезти его на границу с Беларусью, угрожая гранатой.

Автомобиль, в котором подорвали гранату в Буче. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водитель успел покинуть машину, когда неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте.

На месте работают следственно-оперативная группа, работники реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.

Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в Сквирской громаде Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожий и сам преступник.

Также в Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.