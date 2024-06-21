Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Буче неизвестный сел в авто мужчины и подорвал гранату arrow

В Буче неизвестный сел в авто мужчины и подорвал гранату

21 июня 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв в Буче — неизвестный подорвал гранату в автомобиле 59-летнего мужчины
Автомобиль, в котором подорвали гранату в Буче. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook в пятницу, 21 июня.

Читайте также:

Подрыв гранаты в Буче

"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", — говорится в сообщении.

Взрыв гранаты в Буче 21 июня
Автомобиль, в котором подорвали гранату в Буче. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

По предварительной информации, к 59-летнему водителю автомобиля КІА сел неизвестный мужчина. Он просил отвезти его на границу с Беларусью, угрожая гранатой.

Автомобиль, в котором взорвали гранату в Буче 21 июня
Автомобиль, в котором подорвали гранату в Буче. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водитель успел покинуть машину, когда неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте.

На месте работают следственно-оперативная группа, работники реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.

null
Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в Сквирской громаде Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожий и сам преступник.

Также в Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.

Беларусь
взрыв
полиция
Украина
граната
Киевская область
Буча
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту