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В здании КГГА правоохранители проводят обыски, — СМИ

4 июня 2024 17:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ГБР проводит обыски у зама Кличко — что известно
Здание КГГА. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В здании Киевской городской госадминистрации во вторник, 4 июня, детективы Госбюро расследований начали обыски. По предварительной информации, они проводятся у замглавы КГГА, нардепа от фракции "Европейская солидарность" Константина Усова.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення" со ссылкой на собственные источники в КГГА.

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Константин Усов. Источник: Facebok Константина Усова

По информации источников вещателя в правоохранительных органах Усова подозревают в требовании у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Отметим, что Константин Усов не так давно попал в скандал, выехав из Украины, якобы на обучение в Гарвардском университете США, а когда вернулся — заработал 2 млн грн "стипендиальных". Сам чиновник известен своими скандалами с киевскими автоперевозчиками.

События в КГГА — последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что на строительство зоны отдыха на Оболони КГГА потратила более 200 миллионов гривен из бюджета Киева.

А также недавно в Оболонском районе столицы открыли новый пешеходный мост "Волна Азова", чьи элементы конструкции были изготовлены на заводе "Азовсталь".

В то же время столичные чиновники попадали и в скандалы: так, руководитель "гаража КГГА" Дмитрий Рахматулин не задекларировал купленные в 2009 году 16 квартир площадью более двух тысяч квадратных метров в Дубае.

Украина
Киев
коррупция
ГБР
КГГА
обыски

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