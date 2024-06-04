ГБР проводит обыски у зама Кличко — что известно

Здание КГГА. Фото: УНИАН

В здании Киевской городской госадминистрации во вторник, 4 июня, детективы Госбюро расследований начали обыски. По предварительной информации, они проводятся у замглавы КГГА, нардепа от фракции "Европейская солидарность" Константина Усова.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення" со ссылкой на собственные источники в КГГА.

Читайте также:

ГБР проводит обыски в КГГА

Константин Усов. Источник: Facebok Константина Усова

По информации источников вещателя в правоохранительных органах Усова подозревают в требовании у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Отметим, что Константин Усов не так давно попал в скандал, выехав из Украины, якобы на обучение в Гарвардском университете США, а когда вернулся — заработал 2 млн грн "стипендиальных". Сам чиновник известен своими скандалами с киевскими автоперевозчиками.

События в КГГА — последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что на строительство зоны отдыха на Оболони КГГА потратила более 200 миллионов гривен из бюджета Киева.

А также недавно в Оболонском районе столицы открыли новый пешеходный мост "Волна Азова", чьи элементы конструкции были изготовлены на заводе "Азовсталь".

В то же время столичные чиновники попадали и в скандалы: так, руководитель "гаража КГГА" Дмитрий Рахматулин не задекларировал купленные в 2009 году 16 квартир площадью более двух тысяч квадратных метров в Дубае.