В Києві зміниться рух метро — як тепер ходитимуть поїзди

Пасажири в київському метро. Фото: Новини.LIVE

Київське метро, починаючи з понеділка, 4 червня змінить інтервали курсування електропоїздів між станціями. Відтепер інтервали очікування складатимуть від трьох до семи хвилин через нестачу працівників через ухвалений закон про мобілізацію.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

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За повідомленням міської влади, з наступного тижня інтервали між поїздами становитимуть:

у пікові години — 3-4 хвилини;

у міжпікові — 6:00–6:30 хвилин;

у вихідні дні інтервали залишаються без змін — 6-7 хвилин.

"Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами", — пояснюють в КМДА.

Скриншот повідомлення від КМДА

Раніше ми повідомляли, що через мобілізацію працівників столичного метро, на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів.

Також ми писали, що у столиці може обвалитися Поштова площа через стан підземних опорних конструкцій історичної пам'ятки.