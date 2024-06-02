В Києві зміниться рух метро — як тепер ходитимуть поїзди

КМДА змінила графік руху поїздів київського метро — як тепер ходитиме транспорт
Київське метро, починаючи з понеділка, 4 червня змінить інтервали курсування електропоїздів між станціями. Відтепер інтервали очікування складатимуть від трьох до семи хвилин через нестачу працівників через ухвалений закон про мобілізацію.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.
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За повідомленням міської влади, з наступного тижня інтервали між поїздами становитимуть:
- у пікові години — 3-4 хвилини;
- у міжпікові — 6:00–6:30 хвилин;
- у вихідні дні інтервали залишаються без змін — 6-7 хвилин.
"Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами", — пояснюють в КМДА.
Раніше ми повідомляли, що через мобілізацію працівників столичного метро, на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів.
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