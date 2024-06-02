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КМДА змінила графік руху поїздів київського метро — як тепер ходитиме транспорт

2 червня 2024 17:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві зміниться рух метро — як тепер ходитимуть поїзди
Пасажири в київському метро. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київське метро, починаючи з понеділка, 4 червня змінить інтервали курсування електропоїздів між станціями. Відтепер інтервали очікування складатимуть від трьох до семи хвилин через нестачу працівників через ухвалений закон про мобілізацію.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

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За повідомленням міської влади, з наступного тижня інтервали між поїздами становитимуть:

  • у пікові години — 3-4 хвилини;
  • у міжпікові — 6:00–6:30 хвилин;
  • у вихідні дні інтервали залишаються без змін — 6-7 хвилин.

"Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами", — пояснюють в КМДА.

метро київ інтервали
Скриншот повідомлення від КМДА

Раніше ми повідомляли, що через мобілізацію працівників столичного метро, на підприємстві виник гострий дефіцит кадрів.

Також ми писали, що у столиці може обвалитися Поштова площа через стан підземних опорних конструкцій історичної пам'ятки. 

громадський транспорт
мобілізація
метро
Україна
Київ
КМДА
поїзди
транспорт

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