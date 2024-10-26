Чернобыльскую АЭС посетили IT-специалисты из Ровенской области

Чернобыльская АЭС. Фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Чернобыльскую атомную электростанцию посетила делегация специалистов в области IT-технологий из Ровенской АЭС. Цель — изучение опыта ЧАЭС по применению ЗD-моделирования в производственном процессе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Читайте также:

3Д-моделирование на ЧАЭС. Фото: ГСП "Чернобыльская АЭС

На Чернобыльскую АЭС прибыла делегация из Ровенской области

На Чернобыльской АЭС поделились с коллегами из Ровенской атомной электростанции опытом применения разработанных на ЧАЭС IT-продуктов в выводе старых блоков из строя.

Гости ознакомились с программным обеспечением, на котором выполняется проект 3D-визуализации промышленной площадки ЧАЭС, уровнем квалификации и количеством выполняющего его персонала, а также путями актуализации и дополнения данных, с которыми работает эта ЗD-модель.

"Первоначальная идея по созданию ЗD-модели промплощадки станции имела прежде всего употребительное направление и позиционировалась как средство для улучшения маршрутизации при выполнении тех или иных работ, а также как обучающий инструмент для нового персонала предприятия", — говорится в сообщении.

Конференция на ЧАЭС. Фото: ГСП "Чернобыльская АЭС"

Как отметил начальник отдела методического обеспечения учебно-тренировочного центра РАЭС Игорь Савоник, на РАЭС блоки также не новые и поэтому вопрос снятия их с эксплуатации всегда актуален.

"Нам показали, что наработки, которые сегодня применяются во время эксплуатации, могут быть использованы и при переходе на этап снятия с эксплуатации", — отметил Савоник.

Сообщение Чернобыльской АЭС. Фото: скриншот

Напомним, на Чернобыльской АЭС должны изучить состояние конструкций объекта "Укрытие" или как его еще прозвали в народе, "саркофаг", построенный в ноябре 1986 года, и определить, какие из них нужно немедленно демонтировать, а какие могут оставаться еще некоторое время.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Чернобыле расположен один из самых опасных объектов в мире — "Слоновая нога", кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС. Пять минут пребывания рядом могут привести к смерти через два дня.