В Чернобыле увидели редкий вид птиц – в какой местности он проживает

Чернобыльская АЭС. Фото: BBC

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили редкую птицу-хищника. Это лунь полевой, занесенный в Красную книгу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского заповедника в Telegram.

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Редкий вид птиц

Представители заповедника отметили, что большинство данных указывают на то, что на территории Центрального Полесья лунь полевой является обычной птицей во время сезонных миграций. Однако он всегда был редким гнездовым видом.

Лунь полевой. Фото: Чернобыльский заповедник

Во время осенней миграции хищник более многочисленный, чем весной. Пик миграции приходится на первую и вторую декаду октября, однако пролет может растягиваться до конца второй декады ноября.

Лунь полевой. Фото: Чернобыльский заповедник

По данным ученых, луни мигрируют чаще всего в одиночку, иногда группами до трех особей низко над землей или на высоте до 300 метров.

"В Чернобыльском заповеднике лунь полевой является обычным, но немногочисленным осенним мигрантом", — добавили в заповеднике.

Скриншот поста заповедника

Ранее стало известно, сколько самоселов проживает на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

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