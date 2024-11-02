У Чорнобилі побачили рідкісний вид птахів - в якій місцевості він проживає

Чорнобильська АЕС. Фото: BBC

У Чорнобильській зоні відчуження помітили рідкісного птаха-хижака. Це лунь польовий, якого занесено до Червоної книги України.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського заповідника у Telegram.

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Представники заповідника зауважили, що більшість даних вказують на те, що на території Центрального Полісся лунь польовий є звичайним птахом під час сезонних міграцій. Однак він завжди був рідкісним гніздовим видом.

Лунь польовий. Фото: Чорнобильський заповідник

Під час осінньої міграції хижак більш чисельний, аніж навесні. Пік міграції припадає на першу та другу декади жовтня, однак проліт може розтягуватись до кінця другої декади листопада.

Лунь польовий. Фото: Чорнобильський заповідник

За даними вчених, луні мігрують найчастіше поодинці, іноді групами до трьох особин низько над землею чи на висоті до 300 метрів.

"У Чорнобильському заповіднику лунь польовий є звичайним, але нечисленним осіннім мігрантом", — додали у заповіднику.

Скриншот допису заповідника

Раніше стало відомо, скільки самоселів проживають на території Чорнобильської зони відчуження.

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