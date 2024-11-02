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У Чорнобилі помітили рідкісного звіра — фото

2 листопада 2024 16:50
Євгенія Брюховецька - редактор
У Чорнобилі побачили рідкісний вид птахів - в якій місцевості він проживає
Чорнобильська АЕС. Фото: BBC
Євгенія Брюховецька - редактор

У Чорнобильській зоні відчуження помітили рідкісного птаха-хижака. Це лунь польовий, якого занесено до Червоної книги України.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського заповідника у Telegram.

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Представники заповідника зауважили, що більшість даних вказують на те, що на території Центрального Полісся лунь польовий є звичайним птахом під час сезонних міграцій. Однак він завжди був рідкісним гніздовим видом.

Луня польового помітили на території Чорнобиля
Лунь польовий. Фото: Чорнобильський заповідник

Під час осінньої міграції хижак більш чисельний, аніж навесні. Пік міграції припадає на першу та другу декади жовтня, однак проліт може розтягуватись до кінця другої декади листопада.

Лунь польовий у Чорнобилі - фото
Лунь польовий. Фото: Чорнобильський заповідник

За даними вчених, луні мігрують найчастіше поодинці, іноді групами до трьох особин низько над землею чи на висоті до 300 метрів.

"У Чорнобильському заповіднику лунь польовий є звичайним, але нечисленним осіннім мігрантом", — додали у заповіднику.

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Скриншот допису заповідника

Раніше стало відомо, скільки самоселів проживають на території Чорнобильської зони відчуження.

Також ми писали, що у Рівненській області на сміттєзвалищі ветсанзаводу знайшли мертвого лева. 

Чорнобиль Чорнобильська зона тварини Пташка Київська область

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