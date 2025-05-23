Пение черной горихвостки записали в Чернобыльском заповеднике

Горихвостка. Фото иллюстративное: из открытых источников

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике удалось записать пение одного из самых интересных местных пернатых жителей — черной горихвостки. Несмотря на свой небольшой размер, эта птичка известна невероятной выносливостью и особым вокальным мастерством.

Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

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В отличие от многих других видов, горихвостка черная избегает дикой природы. Ее любимые места для гнездования — заброшенные человеческие сооружения: заброшенные дома, трещины в стенах, чердаки. Именно такие условия создал для нее Чернобыль после эвакуации людей, и птица там прекрасно приспособилась к жизни в этой новой, хоть и непривычной экосистеме.

Уже в конце марта в зону возвращаются первые самцы, которые занимают территории и начинают петь, призывая самок. В апреле формируются пары, самки откладывают около пяти яиц, а за лето может появиться даже два выводка. В теплое время года птицы питаются насекомыми, осенью - плодами и семенами.

Особого внимания заслуживает пение самца черной горихвостки. В благоприятную погоду он может петь до шести часов в день, повторяя один и тот же мотив с вариациями до 5000 раз. Его песня состоит из тонких свистов "фить" и характерных щелчков "тек".

Осенью, в октябре, горихвостки отправляются в теплые края. Они летят в теплые края Европы, Азии и Северной Африки. Но весной они снова возвращаются домой.

Напомним, в Чернобыле увидели гнездо редкой хищной птицы — появилось фото.

Также в Чернобыльском заповеднике на фотоловушку попала стая волков, которые отлично маскируются в природе.