В Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха

В Чорнобилі помітили гніздо рідкісного хижого птаха — фото
У Чорнобильській зоні вчені виявили гніздування рідкісного хижого птаха. Йдеться про орлана-білохвоста — на гнізді перебувала самиця з одним пташеням.
Про це інформує Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.
Рідкісний птах у Чорнобилі — деталі
Зазначається, що під час чергової весняної експедиції науковці Заповідника здійснили обстеження гнізда орлана-білохвоста, яке було вперше виявлено в середині грудня 2024 року.
Гніздо розташоване на високій старій сосні на відстані понад 20 метрів від землі, що є типовим для цього виду. На гнізді перебувала самиця з одним пташеням, яке уважно спостерігало за нашими фахівцями, демонструючи цікавість і активність, характерні для здорового розвитку.
Експедиційний маршрут проходив через центральну частину заповідної території та охоплював прибережні ділянки річки Прип’ять, де зберігаються сприятливі умови для гніздування орланів — наявність високих дерев, відсутність турбуючого фактору з боку людини та достатній кормовий ресурс.
Під час дослідження було також зафіксовано кілька потенційних гніздових територій.
Загалом науковці припускають гніздування близько 20 пар орланів-білохвостів на території Заповідника, що свідчить про стабільну чисельність популяції цього рідкісного виду.
Нещодавно стало відомо, чи придатні поля поблизу Чорнобиля для сільського господарства.
Раніше ми писали про те, коли Чорнобильська зона буде придатною для життя.
Читайте Новини.LIVE!