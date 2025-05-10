В Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха

Рідкісний птах у Чорнобилі. Фото: Сергій Домашевський

У Чорнобильській зоні вчені виявили гніздування рідкісного хижого птаха. Йдеться про орлана-білохвоста — на гнізді перебувала самиця з одним пташеням.

Про це інформує Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Гніздо рідкісного хижого птаха у Чорнобилі. Фото: Сергій Домашевський

Рідкісний птах у Чорнобилі — деталі

Зазначається, що під час чергової весняної експедиції науковці Заповідника здійснили обстеження гнізда орлана-білохвоста, яке було вперше виявлено в середині грудня 2024 року.

Гніздо розташоване на високій старій сосні на відстані понад 20 метрів від землі, що є типовим для цього виду. На гнізді перебувала самиця з одним пташеням, яке уважно спостерігало за нашими фахівцями, демонструючи цікавість і активність, характерні для здорового розвитку.

Експедиційний маршрут проходив через центральну частину заповідної території та охоплював прибережні ділянки річки Прип’ять, де зберігаються сприятливі умови для гніздування орланів — наявність високих дерев, відсутність турбуючого фактору з боку людини та достатній кормовий ресурс.

Під час дослідження було також зафіксовано кілька потенційних гніздових територій.

Загалом науковці припускають гніздування близько 20 пар орланів-білохвостів на території Заповідника, що свідчить про стабільну чисельність популяції цього рідкісного виду.

Скриншот повідомлення Заповідника/Facebook

Нещодавно стало відомо, чи придатні поля поблизу Чорнобиля для сільського господарства.

Раніше ми писали про те, коли Чорнобильська зона буде придатною для життя.