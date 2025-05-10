Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Київ В Чорнобилі помітили гніздо рідкісного хижого птаха — фото

В Чорнобилі помітили гніздо рідкісного хижого птаха — фото

Ua en ru
Дата публікації: 10 травня 2025 09:15
В Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха
Рідкісний птах у Чорнобилі. Фото: Сергій Домашевський

У Чорнобильській зоні вчені виявили гніздування рідкісного хижого птаха. Йдеться про орлана-білохвоста — на гнізді перебувала самиця з одним пташеням.

Про це інформує Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Птах
Гніздо рідкісного хижого птаха у Чорнобилі. Фото: Сергій Домашевський

Рідкісний птах у Чорнобилі — деталі

Зазначається, що під час чергової весняної експедиції науковці Заповідника здійснили обстеження гнізда орлана-білохвоста, яке було вперше виявлено в середині грудня 2024 року.  

Гніздо розташоване на високій старій сосні на відстані понад 20 метрів від землі, що є типовим для цього виду. На гнізді перебувала самиця з одним пташеням, яке уважно спостерігало за нашими фахівцями, демонструючи цікавість і активність, характерні для здорового розвитку.

Експедиційний маршрут проходив через центральну частину заповідної території та охоплював прибережні ділянки річки Прип’ять, де зберігаються сприятливі умови для гніздування орланів — наявність високих дерев, відсутність турбуючого фактору з боку людини та достатній кормовий ресурс.

Під час дослідження було також зафіксовано кілька потенційних гніздових територій. 

Загалом науковці припускають гніздування близько 20 пар орланів-білохвостів на території Заповідника, що свідчить про стабільну чисельність популяції цього рідкісного виду.

Птах
Скриншот повідомлення Заповідника/Facebook

Нещодавно стало відомо, чи придатні поля поблизу Чорнобиля для сільського господарства.

Раніше ми писали про те, коли Чорнобильська зона буде придатною для життя.

тварини природа радіація Чорнобиль птахи
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /