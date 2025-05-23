Спів чорної горихвістки записали у Чорнобильському заповіднику

Горихвістка. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику вдалося записати спів одного з найцікавіших місцевих пернатих мешканців — чорної горихвістки. Попри свій невеликий розмір, ця пташка відома неймовірною витривалістю та особливою вокальною майстерністю.

Про це повідомили у пресслужбі заповідника.

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На відміну від багатьох інших видів, горихвістка чорна уникає дикої природи. Її улюблені місця для гніздування — покинуті людські споруди: закинуті будинки, тріщини в стінах, горища. Саме такі умови створив для неї Чорнобиль після евакуації людей, і птах там чудово пристосувався до життя в цій новій, хоч і незвичній екосистемі.

Уже наприкінці березня до зони повертаються перші самці, які займають території та починають співати, закликаючи самок. У квітні формуються пари, самки відкладають близько п’яти яєць, а за літо може з’явитись навіть два виводки. У теплу пору року птахи харчуються комахами, восени — плодами та насінням.

Особливої уваги заслуговує спів самця чорної горихвістки. У сприятливу погоду він може співати до шести годин на день, повторюючи один і той самий мотив із варіаціями до 5000 разів. Його пісня складається з тонких свистів "фіть" і характерних клацань "тек".

Восени, у жовтні, горихвістки вирушають у вирій. Вони летять до теплих країв Європи, Азії та Північної Африки. Але навесні вони знову повертаються додому.

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