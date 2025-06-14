В Чернобыле обнаружили занесенного в Красную книгу жука-оленя

В Чернобыле обнаружили уникального жука-оленя — фото
В Чернобыльском заповеднике обнаружили уникального жука-оленя. Известно, что он занесен в Красную книгу Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Жук-олень в Чернобыле
Жука-оленя называют также рогач обыкновенный. Его рога — это очень развитые верхние челюсти. Известно, что у самки они очень маленькие.
"Жук-олень — самый большой из жесткокрылых фауны Украины, достигая, вместе с "рогами", 8 см длиной", — говорится в сообщении.
Несмотря на свой грозный вид, жук-олень не кусается. Он питается древесным соком и мертвой древесиной.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике обнаружили безногую ящерицу, которая большую часть времени проводит под землей.
Ранее в Чернобыле увидели черную горихвостку, которая известна выносливостью и особым вокальным мастерством.
Читайте Новини.LIVE!