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Главная Киев В Чернобыле обнаружили уникального жука-оленя — фото

В Чернобыле обнаружили уникального жука-оленя — фото

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Дата публикации 14 июня 2025 22:02
В Чернобыле обнаружили занесенного в Красную книгу жука-оленя
Жук-олень. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Ключові моменти Жук-олень в Чернобыле

В Чернобыльском заповеднике обнаружили уникального жука-оленя. Известно, что он занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

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Жук-олень в Чернобыле

Жука-оленя называют также рогач обыкновенный. Его рога — это очень развитые верхние челюсти. Известно, что у самки они очень маленькие.

Жук-олень
Жук-олень. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Жук-олень — самый большой из жесткокрылых фауны Украины, достигая, вместе с "рогами", 8 см длиной", — говорится в сообщении.

Несмотря на свой грозный вид, жук-олень не кусается. Он питается древесным соком и мертвой древесиной.

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Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Напомним, в Чернобыльском заповеднике обнаружили безногую ящерицу, которая большую часть времени проводит под землей.

Ранее в Чернобыле увидели черную горихвостку, которая известна выносливостью и особым вокальным мастерством.

животные Киевская область Чернобыль заповедник Чернобыльская зона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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