В Чернобыле зафиксировали рекордное количество оленей — как живут животные

Олень в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: "Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник"

В Чернобыльской зоне отчуждения, где более 38 лет назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф человечества, природа не только не вымерла, а продолжает развиваться и адаптироваться к экстремальным условиям. Новые исследования свидетельствуют о невероятных изменениях в жизни - как в популяциях диких копытных, так и среди пернатых жителей. Кроме того, исследователи зафиксировали рекорд.

Об этом сообщает "Дивогляд".

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В этом году в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике было зафиксировано самое большое за все время наблюдений стадо благородных оленей - 23 особи. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

"Учеты следов и визуальные наблюдения помогают оценить не только численность, но и рождаемость. В этом году зафиксировано стадо из 23 оленей благородных — рекорд для заповедника В общем, данные весенних учетов и наблюдений в Чернобыльском заповеднике свидетельствуют о положительной динамике: рост численности отдельных видов, активное использование пастбищ и расширение ареалов", — сообщили в пресс-службе.

Стадо оленей. Фото: "Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник"

Исследователи заметили, что из-за роста численности оленей и лошадей Пржевальского наблюдаются и изменения в использовании пастбищ. Благодаря выпасу значительного количества сухой травы снижается риск масштабных пожаров. Однако на территории продолжает накапливаться растительность, которую животные почти не поедают — в частности, вейник и осока.

Олени пасутся. Фото: "Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник"

А вот численность лося европейского в зоне ЧАЭС наоборот значительно сократилась. Это, вероятно, произошло из-за невозможности сезонной миграции через украинско-белорусскую границу.

Как чувствуют себя птицы в Чернобыльской зоне

Параллельно с положительными изменениями в среде обитания копытных, международные научные команды продолжают изучать влияние радиации на птиц. В частности, ученые из Университета Ювяскюля исследовали, как загрязненная среда влияет на большую синицу и мухоловку.

Несмотря на уменьшение количества заселенных гнезд в районах с высоким радиационным фоном, показатели здоровья птенцов были все же стабильными. Более того — на загрязненных территориях птицы имеют большее разнообразие в их рационе. Анализ образцов кала птиц показал существенные различия в составе микробиома кишечника, а это важный маркер общего состояния здоровья организма. Как отмечают ученые из-за радиации у животных все-таки могут возникать долгосрочные последствия, особенно на этапе раннего развития.

Ранее, в 2011 году, другое исследование на более чем 550 птицах выявило, что даже относительно низкие поглощенные дозы радиации способны уменьшать размер головы и мозга у птенцов, что влияет затем на их когнитивную способность.

Напомним, недавно в BBC поделились фото животных, которые "попались" на фотоловушки в Чернобыльской зоне отчуждения.

А в начале апреля исследователи заметили, что стадо одичавших коров в Чернобыльской зоне пополнилось крошечным теленком.