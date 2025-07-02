У Чорнобильській зоні виявили окопи Другої світової війни

Ліс у Чорнобильській зоні відчуження. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника знайшли сліди війни, що передувала повномасштабному вторгненню 2022 року. Як повідомили в науковому відділі заповідника, під час обстеження місцевості поблизу села Новосілки, яке належить до Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення, фахівці натрапили на польові укріплення періоду Другої світової війни.

Про це повідомили працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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В Чорнобилі знайшли окопи часів Другої світової війни

Йдеться про лінію окопів завдовжки близько 200 метрів. З роками ці фортифікаційні споруди практично злилися з навколишнім ландшафтом — траншеї засипає ґрунт, стіни поросли травами.

Окопи в Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Окоп, який вибрала собі для схованки лисиця. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Один із таких окопів нині став прихистком для лисиці, яка облаштувала собі нору в його стіні. А на бруствері, що колись слугував елементом оборони, мурахи звели мурашник.

Нагадаємо, через відсутність людей у Чорнобильській зоні відчуження і невтручання в екосистему, природа там буяє і тішить дослідників рідкісними видами. Так нещодавно там виявили жука, який занесений в Червону книгу України, а також рідкісну орхідею.