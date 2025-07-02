Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьКіноШоу-бізнесВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобилі знайшли сліди Другої світової війни — фото

У Чорнобилі знайшли сліди Другої світової війни — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 08:51
У Чорнобильській зоні виявили окопи Другої світової війни
Ліс у Чорнобильській зоні відчуження. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника знайшли сліди війни, що передувала повномасштабному вторгненню 2022 року. Як повідомили в науковому відділі заповідника, під час обстеження місцевості поблизу села Новосілки, яке належить до Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення, фахівці натрапили на польові укріплення періоду Другої світової війни.

Про це повідомили працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Реклама
Читайте також:

В Чорнобилі знайшли окопи часів Другої світової війни

Йдеться про лінію окопів завдовжки близько 200 метрів. З роками ці фортифікаційні споруди практично злилися з навколишнім ландшафтом — траншеї засипає ґрунт, стіни поросли травами.

null
Окопи в Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
null
Окоп, який вибрала собі для схованки лисиця. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Один із таких окопів нині став прихистком для лисиці, яка облаштувала собі нору в його стіні. А на бруствері, що колись слугував елементом оборони, мурахи звели мурашник. 

Нагадаємо, через відсутність людей у Чорнобильській зоні відчуження і невтручання в екосистему, природа там буяє і тішить дослідників рідкісними видами. Так нещодавно там виявили жука, який занесений в Червону книгу України, а також рідкісну орхідею

Друга світова війна Київська область війна Чорнобиль Чорнобильська зона
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації